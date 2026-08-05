L'Empire Vie déclare ses résultats du deuxième trimestre

Faits saillants du deuxième trimestre de 2026 (par rapport au deuxième trimestre de 2025)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 83 millions de dollars (comparativement à un résultat net de 32 millions de dollars)

Résultat par action (de base et dilué) de 84,52 $ (comparativement à 32,66 $)

KINGSTON, ON, le 5 août 2026 /CNW/ -- L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 83 millions de dollars, une augmentation de 51 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre de 2025. Cette augmentation est principalement attribuable au résultat financier net des activités d'assurance et de placement plus élevé, soutenu par les effets favorables des fluctuations des taux d'intérêt et du rendement des actifs à revenu non fixe. De plus, l'augmentation du résultat net des activités d'assurance dans les secteurs de la gestion de patrimoine et des solutions d'assurance collective a été partiellement contrebalancée par des placements stratégiques à l'échelle de la société dans les systèmes technologiques.

« Nous nous réjouissons de nos très bons résultats du deuxième trimestre, attribuables aux effets positifs du marché. Les ventes de produits de gestion de patrimoine continuent d'augmenter grâce à la forte demande de la clientèle pour nos nouveaux fonds distincts, déclare Mark Sylvia, président et chef de la direction. Nous continuons également à réaliser des placements dans nos infrastructures et dans les technologies afin de garantir notre résilience et notre agilité. »

Faits saillants financiers



Deuxième trimestre

Cumul annuel

(en millions de dollars, sauf pour les données par action) 2026

2025

2026

2025

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 83 $ 32 $ 89 $ 102 $ Résultat par action - de base et dilué 84,52 $ 32,66 $ 90,57 $ 103,76 $



30 juin 31 mars 31 décembre 30 septembre 30 juin Autres faits saillants financiers 2026 2026 2025 2025 2025 Rendement des capitaux propres attribuable aux actionnaires ordinaires(1) 10,7 % 7,8 % 11,5 % 12,3 % 17,6 % Ratio total du TSAV 159 % 150 % 153 % 145 % 142 %

(1) Voir la section « Mesures non conformes aux normes internationales d'information financière (normes IFRS de comptabilité) »

Le tableau ci-après fournit un sommaire des résultats de l'Empire Vie pour les trimestres et semestres clos les 30 juin 2026 et 2025.



Pour les trimestres clos les

Pour les semestres clos les

(en millions de dollars) 30 juin 2026

30 juin 2025

30 juin 2026

30 juin 2025



















Résultat des activités d'assurance















Produits d'assurance 399 $ 379 $ 794 $ 752 $ Charges découlant des activités d'assurance (322)

(306)

(674)

(610)

Résultat des activités d'assurance 77

73

120

142

Reprise nette (charge nette) découlant des contrats de réassurance détenus (9)

(14)

(18)

(34)

Résultat net des activités d'assurance 68

59

102

108



















Résultat financier des activités d'assurance et de placement















Résultat de placement, excluant les soldes des comptes de fonds distincts















Produits de placement 359

(69)

369

97

Variation des contrats de placement (7)

(4)

(9)

(12)

Résultat de placement net, excluant les soldes des comptes de fonds distincts 352

(73)

360

85

Résultat financier des activités d'assurance, excluant les soldes des comptes de fonds distincts















Contrats d'assurance (260)

86

(260)

8

Contrats de réassurance détenus (4)

5

--

5

Résultat financier net des activités d'assurance, excluant les soldes des comptes de fonds distincts (264)

91

(260)

13

Résultat financier net des activités d'assurance et de placement dans les soldes des comptes de fonds distincts















Résultat de placement attribuable aux soldes des comptes de fonds distincts 829

408

977

456

Résultat financier des activités d'assurance attribuable aux soldes des comptes de fonds distincts (829)

(408)

(977)

(456)

Résultat financier net des activités d'assurance et de placement attribuable aux soldes des comptes de fonds distincts --

--

--

--

Résultat financier net des activités d'assurance et de placement 88

18

100

98



















Autres produits et charges















Produits tirés des frais et autres 19

9

37

17

Charges non liées à l'assurance (50)

(33)

(99)

(69)

Charges d'intérêt (5)

(5)

(9)

(9)

Total des autres produits et des charges (36)

(29)

(71)

(61)



















Résultat net avant impôts 120 $ 48

131 $ 145 $ Impôts sur le revenu (30)

(9)

(30)

(32)

Résultat net après impôts 90

39

101

113

Moins : résultat net attribuable au compte de participation 3

4

1

5

Moins : résultat net attribuable aux actionnaires minoritaires --

--

--

--

Résultat net attribuable aux actionnaires 87

35

100

108

Moins : dividendes déclarés sur les actions privilégiées et distributions sur les autres instruments de capitaux propres 4

3

11

6

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 83

32

89 $ 102 $

Les facteurs déterminants du revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires que nous avons déclaré sont le résultat net des activités d'assurance, le résultat financier net des activités d'assurance et de placement et le total des autres produits et des charges. Voici un résumé des fluctuations de ces soldes au cours du trimestre.

Le résultat net des activités d'assurance, de 68 millions de dollars, a augmenté de 9 millions de dollars au deuxième trimestre par rapport à la période comparable de 2025, principalement en raison d'une expérience plus favorable quant à l'invalidité de longue durée dans le secteur des solutions d'assurance collective et d'une augmentation des produits d'assurance dans le secteur de gestion de patrimoine découlant d'une amélioration des évaluations des contrats. Cette progression a été partiellement contrebalancée par les effets moins favorables liés à l'expérience de mortalité au cours de la période de référence dans le secteur de l'assurance individuelle.

Le résultat financier net des activités d'assurance et de placement s'est élevé à 88 millions de dollars, une augmentation de 70 millions de dollars au deuxième trimestre de 2026 par rapport à la période comparable de 2025, ce qui s'explique par l'incidence plus favorable des fluctuations des taux d'intérêt et du rendement des actifs à revenu non fixe.

Le total des autres produits et des charges s'est élevé à 36 millions de dollars au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 29 millions de dollars au deuxième trimestre de 2025. Cette augmentation de 7 millions de dollars reflète principalement des placements stratégiques dans les infrastructures technologiques.

Le ratio total du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie de la société était de 159 % au 30 juin 2026, bien au-dessus des exigences fixées par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada ainsi que des objectifs internes minimaux de l'Empire Vie.

Mesures non conformes aux normes internationales d'information financière (normes IFRS de comptabilité)

L'Empire Vie a recours à des mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité, notamment le rendement des capitaux propres attribuable aux actionnaires ordinaires, les actifs sous gestion, les ventes de primes annualisées ainsi que les ventes brutes et nettes de fonds distincts et de rentes fixes. Elle vise ainsi à fournir aux investisseuses et investisseurs des mesures complémentaires de son rendement d'exploitation et à mettre en évidence les tendances dans ses activités de base qui pourraient ne pas être autrement dégagées si l'on s'appuyait uniquement sur les mesures conformes aux normes IFRS de comptabilité. L'Empire Vie croit également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseuses et investisseurs ainsi que les autres parties intéressées se servent fréquemment de mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité pour évaluer les émetteurs. La direction de l'Empire Vie utilise également des mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité pour faciliter les comparaisons du rendement d'exploitation d'une période à l'autre, pour préparer les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération de la direction. L'Empire Vie est d'avis que ces mesures fournissent de l'information utile à ses actionnaires et à ses titulaires de police en leur permettant d'évaluer ses résultats financiers sous-jacents. Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité dans le plus récent rapport de gestion de l'Empire Vie, déposé dans le profil de l'Empire Vie et accessible à l'adresse www.sedarplus.ca.

Information supplémentaire

Tous les montants sont en dollars canadiens et sont basés sur les résultats financiers consolidés de l'Empire Vie pour la période close le 30 juin 2026. Vous pouvez obtenir de l'information supplémentaire sur l'Empire Vie dans le plus récent rapport de gestion de la société et la notice annuelle. Vous trouverez ces documents dans le profil de l'Empire Vie sur le site www.sedarplus.ca.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, une filiale d'E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est de fournir une expertise et des solutions intelligentes pour aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance. Au 30 juin 2026, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 22 milliards de dollars. Suivez l'identifiant @EmpireVie sur les médias sociaux ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus d'information.

SOURCE L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

Personne-ressource : Karen Smith, Directrice, Service des communications, 613 548-1890, poste 3387, [email protected], www.empire.ca