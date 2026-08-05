L'Empire Vie déclare des dividendes pour le deuxième trimestre de 2026

KINGSTON, ON, le 5 août 2026 /CNW/ -- Le conseil d'administration de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a déclaré aujourd'hui les dividendes en espèces suivants :

Catégorie Date d'inscription Date de versement

Dividende

par action Actions ordinaires 20 aout 2026 11 septembre 2026

22,84 $ Actions privilégiées à taux rajusté et à dividende

non cumulatif, série 3 17 septembre 2026 17 octobre 2026

0,38668750 $ Actions privilégiées à taux rajusté et à dividende

non cumulatif, série 6 17 septembre 2026 17 octobre 2026

30,00 $

L'Empire Vie précise que les dividendes précités sont des dividendes déterminés aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale semblable sur les impôts.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est de fournir une expertise et des solutions intelligentes pour aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance. Au 30 juin 2026, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 22 milliards de dollars. Suivez l'identifiant @EmpireVie sur les médias sociaux ou visitez le empire.ca/fr pour obtenir plus d'information.

SOURCE L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

Personne-ressource : Karen Smith, Directrice, Service des communications, 613 548-1890, poste 3387, [email protected]