KINGSTON, ON, le 13 mai 2026 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) renforce son engagement à promouvoir une culture où la santé mentale et le bienêtre occupent une place centrale dans l'expérience des membres du personnel. Consciente qu'un environnement favorable passe avant tout par du leadeurship bien informé et engagé, la société a récemment mis en place une formation sur les premiers soins en santé mentale à l'intention des personnes dirigeantes de l'ensemble de l'organisation.

Cette formation proposée par la Commission de la santé mentale du Canada permet aux personnes dirigeantes de mener des conversations délicates avec assurance et bienveillance. À ce jour, plus de 70 personnes dirigeantes et membres du personnel ont suivi cette formation. Parmi eux figure l'équipe de Gestion de l'invalidité des Solutions d'assurance collective, laquelle s'efforce chaque jour d'accompagner les gens qui traversent certains des moments les plus difficiles de leur vie. La capacité à écouter avec une véritable empathie et à orienter une personne vers les ressources appropriées est essentielle pour offrir une meilleure expérience.

Répondre au besoin d'un soutien éclairé

La nécessité de mieux comprendre les questions de santé mentale en milieu de travail n'a jamais été aussi pressante. Les statistiques montrent qu'une personne sur deux au Canada souffre ou a souffert d'une maladie mentale avant l'âge de 40 ans1, mais un grand nombre de membres du personnel hésite à parler de leurs problèmes de santé mentale, ce qui peut les priver d'un soutien adéquat2.

« Le bienêtre au travail est le fondement du rendement de la société », déclare Richard Carty, vice-président principal, Ressources humaines. En donnant à nos personnes dirigeantes les moyens de mener ces discussions constructives, nous contribuons à créer un personnel plus résilient et plus solidaire. Lorsque les personnes dirigeantes savent écouter et faire preuve d'empathie, cela crée une culture d'appartenance dans laquelle les membres du personnel se sentent en sécurité et bénéficient du soutien nécessaire pour s'épanouir et exceller. »

Une culture d'intégrité et de bienveillance

Des études montrent que les personnes qui travaillent dans un milieu qui favorise fortement le soutien de la santé mentale sont 55 % plus enclines à parler de leurs problèmes de santé mentale à leur gestionnaire3. L'Empire Vie s'efforce de former les personnes dirigeantes à repérer les changements dans la santé mentale d'une ou d'un membre du personnel et à répondre de manière solidaire dans les moments difficiles.

Cet engagement interne se traduit par les ressources que l'Empire Vie met à disposition des personnes participantes de ses régimes d'assurance collective. Une large gamme de services de soutien en santé mentale, tels que le Navigateur en santé mentale et le Programme de soutien aux proches aidants proposés par Teladoc Health Canada, est directement intégrée à ses régimes d'assurance collective. Pour renforcer davantage ce soutien, les promoteurs de régimes ont la possibilité de choisir des options d'amélioration facultatives, comme le Programme d'aide aux employés (PAE) fourni par Kii Santé et la Télémedicine, notamment myStrengthTM, qu'offre Teladoc Health Canada, ce qui permet l'ajout d'outils supplémentaires pour personnaliser le bienêtre au travail.

Ce qui s'en vient

L'Empire Vie s'engage à ouvrir l'accès à cette formation à toutes ses personnes dirigeantes. À l'occasion du mois de la sensibilisation à la santé mentale, la société réaffirme son engagement à mener un dialogue continu visant à lutter activement contre la stigmatisation, à faciliter une intervention précoce et à donner confiance tant aux personnes dirigeantes qu'aux membres du personnel.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale de E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est de fournir une expertise et des solutions intelligentes pour aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance. Au 31 décembre 2025, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 20,8 milliards de dollars. Suivez l'identifiant @EmpireVie sur les médias sociaux ou visitez le https://www.empire.ca/fr pour obtenir plus d'information.

SOURCE L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

Personne-ressource : Michelle Wegner, directrice, Marketing numérique, [email protected], 416 457-2861