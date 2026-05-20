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KINGSTON, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (« Empire Vie » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre au Canada, par voie de placement privé, des débentures à taux fixe/flottant non garanties subordonnées à 4,221 % d'un capital de 250 millions de dollars échéant le 26 mai 2036 (les « débentures »).

La clôture du placement devrait avoir lieu le 25 mai 2026. Le produit net tiré de l'émission sera affecté au capital règlementaire et aux fins générales de l'entreprise, qui peuvent comprendre le remboursement de la dette en cours.

Les débentures viendront à échéance le 26 mai 2036 et porteront intérêt à un taux annuel fixe de 4,221 % pour les cinq premières années, payable semestriellement, et à un taux variable correspondant au taux CORRA composé quotidiennement établi pour chaque période d'intérêt, majoré de 1,17 %, pour les cinq dernières années, payable trimestriellement à terme échu. Les débentures ont reçu une note provisoire de « A » avec une tendance stable de DBRS Limited (DBRS Morningstar).

Le placement sera fait pour compte par un syndicat de courtiers en valeurs mobilières dirigé par Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., et qui comprend BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc.

Avis

Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou de la législation en valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et ne peuvent être offertes, vendues ou livrées directement ou indirectement aux États-Unis ou aux personnes américaines ou pour leur compte (ces termes sont définis dans le règlement S pris en vertu de la Securities Act). Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de ces titres aux États-Unis.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés et des renseignements prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières, y compris ceux qui ont trait au placement prévu des débentures, à la date de clôture prévue et à l'affectation prévue du produit, qui constituent des énoncés et des renseignements prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les mots « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attendre à », « plans », « a pour but de », « tendances », « indications », « anticipe », « estime », « prévisions », « probable » ou « potentiel » ou les variantes négatives de ces mots ou autres termes ou expressions comparables visent à signaler les énoncés et renseignements prospectifs. Bien que la direction estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés et renseignements prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier outre mesure aux énoncés et renseignements prospectifs, parce qu'il n'existe aucune garantie qu'ils s'avèreront exacts. De par leur nature, les énoncés et renseignements prospectifs sont assujettis à divers risques et incertitudes, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats et les attentes réels diffèrent sensiblement des résultats ou des attentes prévus. Lorsqu'ils se fient aux énoncés et renseignements prospectifs de l'Empire Vie pour prendre des décisions, les investisseuses, les investisseurs et les autres parties devraient examiner attentivement les facteurs, hypothèses et autres incertitudes susmentionnés et les évènements potentiels. Les lectrices et lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces renseignements prospectifs, qui sont donnés en date des présentes ou à la date indiquée, et de ne pas utiliser ces renseignements prospectifs à d'autres fins que celles qui sont prévues. L'Empire Vie n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement des énoncés et renseignements prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou autrement après la date du présent document, sauf dans la mesure prévue par la loi. Les lectrices et lecteurs sont également avisés que ces renseignements ne sont pas exhaustifs.

À propos de L'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est de fournir une expertise et des solutions intelligentes pour aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance. Le 31 mars 2026, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 20,8 milliards de dollars. Suivez L'Empire Vie sur les médias sociaux à @EmpireVie ou visitez le empire.ca pour obtenir plus d'information.

SOURCE L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

Personne-ressource : Karen Smith, Directrice, Service des communications, 613 548-1890, poste 3387, [email protected], www.empire.ca