Nouvelles fournies parL'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie
05 mai, 2026, 15:43 ET
KINGSTON, ON, le 5 mai 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a déclaré aujourd'hui les dividendes en espèces suivants :
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Catégorie
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Date
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Date de
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Dividende
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Actions ordinaires
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20 mai 2026
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10 juin 2026
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22,84 $
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Actions privilégiées à taux rajusté et à dividende non cumulatif, série 3
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17 juin 2026
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17 juillet 2026
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0,38668750 $
L'Empire Vie précise que les dividendes précités sont des dividendes déterminés aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale semblable sur les impôts.
Au sujet de l'Empire Vie
L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est de fournir une expertise et des solutions intelligentes pour aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance. Au 31 mars 2026, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 20,8 milliards de dollars. Suivez l'identifiant @EmpireVie sur les médias sociaux ou visitez le empire.ca pour obtenir plus d'information.
SOURCE L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie
Personne-ressource : Karen Smith, Directrice, Service des communications, 613 548-1890, poste 3387, [email protected]
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