KINGSTON, ON, le 16 avril 2026 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie a annoncé aujourd'hui le taux d'intérêt applicable à ses billets avec remboursement de capital à recours limité, série 1 (dette subordonnée) (les « billets ») pour la période de cinq ans débutant le 17 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'acte de fiducie daté du 17 février 2021 (« acte de fiducie »), le taux d'intérêt applicable aux billets pour la période allant du 17 avril 2026 inclusivement au 17 avril 2031 exclusivement sera de 6,177 % par an.

Le taux d'intérêt a été calculé comme étant la somme du rendement des titres du gouvernement du Canada (tel qu'il est défini dans l'acte de fiducie) déterminé en date du 16 avril 2026, plus 3,082 %. L'intérêt sur les billets continuera d'être payable semestriellement, à terme échu, le 17 avril et le 17 octobre de chaque année, le premier de ces versements ayant lieu le 17 octobre 2026.

Les billets ont été émis dans le cadre d'un prospectus simplifié définitif daté du 9 février 2021 et arriveront à échéance le 17 avril 2081. Parallèlement à l'émission des billets, l'Empire Vie a émis des actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux fixe rajusté tous les cinq ans de série 5 (« actions privilégiées de série 5 ») inscrites auprès de la Société de fiducie Computershare du Canada en qualité de fiduciaire (« fiducie à recours limité »). En cas de non‑versement de l'intérêt ou du capital des billets à l'échéance, le recours de chaque porteur de billets se limitera à sa quotepart des actifs de la fiducie à recours limité, qui consistent en des actions privilégiées de série 5, sauf dans des circonstances particulières.

L'Empire Vie pourrait racheter les billets pendant la période du 17 mars au 17 avril 2031 inclusivement et tous les cinq ans par la suite, uniquement sur rachat par l'Empire Vie des actions privilégiées de série 5 détenues dans la fiducie à recours limité, conformément aux conditions relatives à ces actions et sous réserve de l'approbation écrite préalable du Surintendant des institutions financières (Canada), en totalité et non en partie, sur préavis d'au moins 15 jours et d'au plus 60 jours.

Pour de l'information additionnelle, le prospectus simplifié définitif daté du 9 février 2021 est accessible sur le profil SEDAR+ de l'Empire Vie au www.sedarplus.ca.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, une filiale d'E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est de fournir une expertise et des solutions intelligentes pour aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance. Au 31 décembre 2025, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 20,8 milliards de dollars. Suivez l'identifiant @EmpireVie sur les médias sociaux ou visitez le empire.ca pour obtenir plus d'information.

SOURCE L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

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