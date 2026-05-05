Faits saillants du premier trimestre de 2026 (par rapport au premier trimestre de 2025)

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 6 millions de dollars (comparativement à un résultat net de 70 millions de dollars)

Résultat par action (de base et dilué) de 6,05 $ (comparativement à 71,11 $)

KINGSTON, ON, le 5 mai 2026 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 6 millions de dollars pour le premier trimestre de 2026, une baisse de 64 millions de dollars par rapport au premier trimestre de 2025. Cette diminution d'un exercice à l'autre s'explique principalement par des effets liés au marché moins favorables au cours du trimestre considéré par rapport à la même période de l'exercice précédent.

« Malgré la volatilité des marchés et les bouleversements mondiaux, notre stratégie rigoureuse a permis d'atténuer avec succès ces pressions externes, générant ainsi des rendements solides pour nos actionnaires, y compris un dividende exceptionnel, déclare Mark Sylvia, président et chef de la direction. De plus, notre ratio du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie (TSAV) reste robuste, ce qui souligne la solidité de notre situation du capital. »

Faits saillants financiers









Premier trimestre

(en millions de dollars, sauf pour les données par action)





2026

2025

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires





6 $ 70 $ Résultat par action - de base et dilué





6,05 $ 71,11 $

31 mars

2026 31 déc.

2025 30 sept.

2025 30 juin

2025

31 mars

2025

Autres faits saillants financiers



Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires(1) 7,8 % 11,5 % 12,3 % 17,6 %

18,1 %

Ratio total du TSAV 150 % 153 % 145 % 142 %

140 %



(1) Voir la section « Mesures non conformes aux normes internationales d'information financière ».

Le tableau ci-dessous fournit un sommaire des résultats de l'Empire Vie pour les trimestres clos les 31 mars 2026 et 2025.



Pour les trimestres clos les

(en millions de dollars) 31 mars 2026

31 mars 2025











Résultat des activités d'assurance







Produits d'assurance 395 $ 373 $ Charges découlant des activités d'assurance (352)

(304)

Résultat des activités d'assurance 43

69

Reprise nette (charge nette) découlant des contrats de réassurance détenus (8)

(19)

Résultat net des activités d'assurance 35

50











Résultat financier des activités d'assurance et de placement







Résultat de placement, excluant les soldes des comptes de fonds distincts







Revenu de placement 11

165

Variation des contrats de placement (2)

(7)

Résultat de placement net, excluant les soldes des comptes de fonds distincts 9

158

Résultat financier des activités d'assurance, excluant les soldes des comptes de fonds distincts







Contrats d'assurance --

(78)

Contrats de réassurance détenus 3

--

Résultat financier net des activités d'assurance, excluant les soldes des comptes de fonds distincts 3

(78)

Résultat financier net des activités d'assurance et de placement dans les soldes des comptes de fonds distincts







Résultat de placement attribuable aux soldes des comptes de fonds distincts 147

48

Résultat financier des activités d'assurance attribuable aux soldes des comptes de fonds distincts (147)

(48)

Résultat financier net des activités d'assurance et de placement dans les soldes des comptes de fonds distincts --

--

Résultat financier net des activités d'assurance et de placement 12

80











Autres produits et charges







Produits tirés des frais et autres 17

8

Charges non liées à l'assurance (49)

(36)

Charges d'intérêt (4)

(4)

Total des autres produits et des charges (36)

(32)











Résultat net avant impôts 11

98

Impôts sur le revenu --

(24)

Résultat net après impôts 11

74

Moins : résultat net attribuable au compte de participation (2)

1

Moins : résultat net attribuable aux parts des actionnaires sans contrôle --

--

Résultat net attribuable aux actionnaires 13

73

Moins : dividendes déclarés sur les actions privilégiées et distributions sur les autres instruments de capitaux propres 7

3

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 6 $ 70 $

Les facteurs déterminants de notre revenu net déclaré attribuable aux actionnaires ordinaires sont le résultat net des activités d'assurance, le résultat financier net des activités d'assurance et de placement et le total des autres produits (charges). Voici un résumé des fluctuations de ces soldes au cours du trimestre.

Le résultat net des activités d'assurance s'est élevé à 35 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 15 millions de dollars au premier trimestre par rapport à la période comparable de 2025. Cette diminution est principalement attribuable à une expérience de mortalité dans le secteur de l'assurance individuelle défavorable, ainsi qu'à une expérience défavorable au chapitre des règlements d'assurance vie et d'assurance invalidité de longue durée dans le secteur des solutions d'assurance collective.

Le résultat financier net des activités d'assurance et de placement s'est établi à 12 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 68 millions de dollars au premier trimestre de 2026 par rapport à la période comparable de 2025. Cet écart s'explique par la non-récurrence des effets favorables liés aux fluctuations des taux d'intérêt, ainsi que par le passage d'effets favorables à des effets défavorables liés au rendement des actifs à revenu non fixe.

Le total des autres produits et charges s'est élevé à 36 millions de dollars au premier trimestre de 2025, contre 32 millions de dollars pour la période comparable de 2025. Cette augmentation de 4 millions de dollars reflète principalement des placements stratégiques dans les infrastructures technologiques et les couts liés au lancement de nouveaux produits.

Le ratio total du test de suffisance du capital des sociétés d'assurance vie de la société était de 150 % au 31 mars 2026, bien au-dessus des exigences fixées par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada ainsi que des objectifs internes minimaux de l'Empire Vie.

Mesures non conformes aux normes internationales d'information financière (normes IFRS de comptabilité)

L'Empire Vie a recours à des mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité, notamment le rendement des capitaux propres attribuable aux actionnaires ordinaires, les actifs sous gestion, les ventes de primes annualisées, ainsi que les ventes brutes et nettes de fonds distincts et de rentes fixes. Elle vise ainsi à fournir aux investisseuses et investisseurs des mesures complémentaires de son rendement d'exploitation et à mettre en évidence les tendances dans ses activités de base qui pourraient ne pas être autrement dégagées si l'on s'appuyait uniquement sur les mesures conformes aux normes IFRS de comptabilité. L'Empire Vie croit également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseuses et investisseurs ainsi que les autres parties intéressées se servent fréquemment de mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité pour évaluer les émetteurs. La direction de l'Empire Vie utilise également des mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité pour faciliter les comparaisons du rendement d'exploitation d'une période à l'autre, pour préparer les budgets d'exploitation annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération de la direction. L'Empire Vie est d'avis que ces mesures fournissent de l'information utile à ses actionnaires et à ses titulaires de polices en leur permettant d'évaluer ses résultats financiers sous-jacents de la société. Vous trouverez de plus amples renseignements sur ces mesures non conformes aux normes IFRS de comptabilité dans le plus récent rapport de gestion de l'Empire Vie, déposé dans le profil de l'Empire Vie et accessible sur le site www.sedarplus.ca.

Information supplémentaire

Tous les montants sont en dollars canadiens et sont basés sur les résultats financiers consolidés de l'Empire Vie pour la période close le 31 mars 2026. Vous pouvez obtenir de l'information supplémentaire sur l'Empire Vie dans le plus récent rapport de gestion de la société et la notice annuelle. Vous trouverez ces documents dans le profil de l'Empire Vie sur le site www.sedarplus.ca.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, une filiale d'E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est de fournir une expertise et des solutions intelligentes pour aider la population canadienne à avancer dans la vie en toute confiance. Au 31 mars 2026, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 20,8 milliards de dollars. Suivez l'identifiant @EmpireVie sur les médias sociaux ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus d'information.

SOURCE L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

Personne-ressource : Karen Smith, Directrice, Service des communications, 613 548-1890, poste 3387, [email protected], www.empire.ca