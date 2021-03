TORONTO, le 31 mars 2021 /CNW/ - Raymond James Ltée, filiale canadienne de la société de courtage nord-américaine Raymond James Financial Inc., est ravie d'annoncer que l'émission télévisée The Wealthy Life, animée par Sybil Verch, sera diffusée dans tout le pays sur Global Television, à compter du 3 avril.

L'émission The Wealthy Life traite des questions pratiques liées à l'argent auxquelles nous sommes confrontés et de la façon de tirer parti du patrimoine que nous détenons. Découvrez auprès d'experts comment naviguer au mieux les questions fiscales et comment tirer le plus grand parti de vos moyens financiers. Visionnez The Wealthy Life les samedis à 11 h 30 et apprenez des conseils et des astuces pour prendre des décisions financières plus pertinentes.

« Je suis enthousiaste à l'idée que nous puissions offrir au public à l'échelle nationale la cinquième saison de l'émission The Wealthy Life. On ne souligne jamais assez l'importance de la littératie financière. Notre émission traite de tous les éléments qui façonnent une vie plus aisée et l'argent n'est pas la seule question à traiter », déclare Sybil Verch.

L'émission The Wealthy Life sera diffusée sur les chaînes suivantes de Global Television le samedi à 11 h 30 :

CHAN - Vancouver et Colombie-Britannique CITV - Edmonton CICT - Calgary CFSK - Saskatoon CFRE - Regina CIII - Ontario CKMI - Québec

« La richesse peut revêtir de nombreuses formes différentes, qu'elle se traduise par la qualité de notre vie, le nombre d'amis qui nous entourent, l'état de nos finances et le sentiment d'épanouissement et de bonheur que nous éprouvons. Il n'existe pas une seule recette pour réussir notre vie. C'est pourquoi Raymond James est fière de parrainer l'émission The Wealthy Life en tant que moyen pour aider les épargnants à réaliser leurs objectifs financiers personnels », ajoute Peter Kahnert, VPP, Communications d'entreprise et marketing chez Raymond James.

Raymond James, l'une des principales firmes de courtage en valeurs mobilières indépendantes en Amérique du Nord, propose une gamme complète de produits et de services professionnels de placement, y compris : services en gestion de patrimoine aux clients privés, services de planification financière et successorale, gestion de portefeuille, assurance, services fiduciaires, analyse de titres, services bancaires d'investissement et ventes et négociations institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 8 220 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James gère plus de 1 020 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Notre firme compte aussi plus de 76 analystes financiers couvrant plus de 1 100 sociétés au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

Renseignements: Peter Kahnert, vice-président principal, Communications d'entreprise et marketing, (416) 777-7052, [email protected]

