OTTAWA, ON, le 15 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que l'émir du Qatar, Son Altesse le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, effectuera une visite à Ottawa du 17 au 18 septembre 2024.

Durant la visite, le premier ministre et l'émir tiendront une rencontre bilatérale pour discuter de la situation actuelle au Moyen-Orient, y compris à Gaza. Les dirigeants discuteront également d'autres dossiers d'intérêt commun, dont la situation en Afghanistan et les efforts déployés pour l'instauration d'une paix juste et durable en Ukraine.

Le Canada et le Qatar célèbrent cette année 50 ans de relations diplomatiques. Cette visite sera l'occasion d'explorer des moyens d'étendre encore davantage la coopération dans le cadre d'une série de priorités bilatérales communes. Il s'agira notamment de stimuler le commerce et l'investissement, de promouvoir le développement durable et de créer des opportunités pour la population et les entreprises des deux pays.

Citation

« J'ai hâte d'accueillir Son Altesse l'émir du Qatar à l'occasion de sa première visite au Canada. Nos deux pays sont d'importants partenaires et, ensemble, nous entendons resserrer les liens qui nous unissent et créer des opportunités pour nos populations. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agira de la première visite officielle au Canada de Son Altesse le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani .

. Le Canada et le Qatar ont établi des relations diplomatiques en 1974. Plus de 9 000 Canadiens vivent au Qatar et apportent leurs contributions à cette communauté active et dynamique.

et le ont établi des relations diplomatiques en 1974. Plus de 9 000 Canadiens vivent au et apportent leurs contributions à cette communauté active et dynamique. En 2023, les exportations du Canada vers le Qatar totalisaient plus de 227 millions de dollars, et les importations en provenance du Qatar atteignaient près de 200 millions de dollars. En 2022, les échanges de services commerciaux entre nos deux pays totalisaient 51 millions de dollars.

totalisaient plus de 227 millions de dollars, et les importations en provenance du atteignaient près de 200 millions de dollars. En 2022, les échanges de services commerciaux entre nos deux pays totalisaient 51 millions de dollars. Le Canada et le Qatar collaborent étroitement au sein de différents forums multilatéraux, dont l'Organisation de l'aviation civile internationale, les Nations Unies, la Francophonie et l'Organisation mondiale du commerce.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]