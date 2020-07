L'élite du whisky japonais rend un hommage surprise à Kavalan

Dans le classement final, Kavalan s'est classé premier, deuxième et troisième.

10 meilleurs Single Malts du TWSC 2020

Kavalan Solist Vinho Barrique (meilleur des meilleurs) Kavalan Solist Ex-Bourbon Cask Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask The Essence of Suntory Whisky Yamazaki Distillery Refill Sherry Cask Komagatake 1991 28 ans d'âge Single Cask Nº 160 The Essence of Suntory Whisky Yamazaki Distillery Montilla Wine Cask Tomatin 30 ans d'âge Kavalan Solist Fino Sherry Glenfiddich 21 ans d'âge Glenfiddich 18 ans d'âge Small Batch Reserve

De plus, Kavalan a été élu « Distillerie mondiale de l'année » et « Single Malt mondial - NAS » pour son sherry Solist Oloroso.

M. Y.T. Lee, le chef de la direction, a déclaré que les résultats étaient totalement inattendus et représentaient une leçon d'humilité.

« Nous sommes honorés d'avoir été jugés de cette manière par la prestigieux secteur japonais du whisky, » a ajouté M. Lee.

Mamoru Tsuchiya, président du comité de direction du TWSC, a expliqué : « Les résultats de cette année comptent une fois de plus une forte représentation de Taïwan, comme Kavalan. Taïwan a démontré ses talents en matière de fabrication de whisky. »

Kavalan a reçu le plus grand nombre de médailles d'or attribuées à des whiskies individuels, remportant trois des huit prix.

Meilleur des meilleurs

Kavalan Solist Vinho Barrique

Meilleure distillerie mondiale de l'année

Distillerie Kavalan

Lauréat de la catégorie Whisky Single Malt mondial - NAS

Kavalan Solist Oloroso Sherry

3 meilleurs

Kavalan Solist Vinho Barrique

Kavalan Solist Ex-Bourbon

Kavalan Solist Oloroso Sherry

8 meilleurs

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish

Kavalan Concertmaster Sherry Finish

Distillery Reserve Peaty Cask

Distillery Reserve Rum Cask

Kavalan King Car Conductor

Kavalan Oloroso Sherry Oak

Kavalan Solist Fino Sherry

Kavalan Solist Port

Les juges ont été sélectionnés parmi un groupe d'élite composé de spécialistes reconnus du whisky, de formateurs dans le domaine du whisky, de barmams célèbres de tout le Japon, d'importateurs du secteur des spiritueux, de vendeurs, de fabricants et de journalistes.

À propos de la Distillerie Kavalan

Basée dans le comté de Yilan, la distillerie Kavalan est pionnière de l'art du whisky Single Malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, puise sa source dans les eaux de fonte des neiges et profite de la brise de la mer et la montagne. Tout cela se combine pour créer le velouté caractéristique de Kavalan. Reprenant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie est forte d'environ 40 ans d'expérience dans la fabrication de boissons sous la société mère, King Car Group. Nous avons remporté plus de 400 médailles d'or ou supérieures lors des concours les plus compétitifs du secteur. Rendez-vous sur le site www.kavalanwhisky.com

