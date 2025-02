Kavalan complète sa famille de xérès avec un fût rare Palo Cortado

Ce whisky exceptionnel donne des notes de gâteau fruité à la vanille, de cardamome parfumée et de quatre-quarts à l'orange

TAIPEI, le 18 févr. 2025 /CNW/ - La dernière expression de la distillerie Kavalan vieillie dans le fût de xérès Palo Cortado extrêmement rare se vend rapidement, après son lancement à Taïwan le mois dernier.

Kavalan Solist Palo Cortado : Le septième et dernier joyau de notre collection de fûts de xérès. Complète le portefeuille de fûts de xérès le plus vaste au monde – Kavalan Solist Palo Cortado.

Le Solist Palo Cortado de Kavalan (750 ml, teneur en alcool de 50-59,9 %) porte le portefeuille de xérès de la distillerie taïwanaise à sept whiskies en fût de xérès : Fino, Oloroso, Amontillado, Manzanilla, Pedro Ximénez, Moscatel et finalement Palo Cortado. Toute la série Solist est embouteillée à la force d'un fût unique, non filtrée à froid, et avec une couleur naturelle pour conserver les saveurs les plus riches.

Le chef de la direction, M. YT Lee, a déclaré que les buveurs trouveraient en Kavalan une « encyclopédie des fûts de xérès », étant donné qu'elle offre le portefeuille de fûts de xérès le plus complet au monde. Il a déclaré qu'avec le lancement de Solist Palo Cortado, la plus grande famille de fûts de xérès de l'industrie est maintenant terminée.

« Comme le xérès Palo Cortado représente moins de 1 % de la production mondiale de xérès, nous avons gardé l'un des fûts les plus rares et les plus uniques jusqu'à la fin, a déclaré M. Lee.

« Combinant de manière unique l'élégance de l'Amontillado et la richesse de l'Oloroso, notre Palo Cortado regorge d'arômes complexes de poudre de cacao, d'agrumes, de fruits secs, de pâtisseries et de caramel »

Le Solist Palo Cortado est disponible par les canaux officiels de Kavalan à Taïwan, y compris la boutique de la distillerie Kavalan, les boutiques de whisky Kavalan, le bar à whisky Kavalan et certains magasins de spiritueux locaux.

Kavalan Solist Palo Cortado Sherry Single Cask Strength, whisky single malt

Description du produit :

Vieilli dans un fût exceptionnel de xérès Palo Cortado provenant du Triangle du xérès en Espagne, ce whisky représente la quintessence de la rareté et du mystère. Incarnant l'arôme élégant de l'Amontillado et la rondeur robuste de l'Oloroso, ce whisky marque un nouveau chapitre dans la famille des fûts de xérès Kavalan.

Couleur : Caramel acajou

Bouquet : Riche et complexe, avec des arômes de poudre de cacao et d'agrumes qui éclatent, suivis de doux parfums de fruits secs mûrs et de caramel. Des couches entrelacées de saveurs de noix, un soupçon de gâteau aux fruits à la vanille et de la cardamome parfumée.

En bouche : Évoque des saveurs de quatre-quarts à l'orange, avec de riches fruits secs qui se fondent dans des arômes de vanille et de biscuit grillé, tandis que des accents de caramel caramélisé, parsemés de noix concassées, persistent en bouche.

Conception et conditionnement des bouteilles

Le jaune vif de l'emballage met en valeur les qualités exceptionnelles de Palo Cortado, symbolisant sa polyvalence et sa remarquable adaptabilité pour les accords culinaires. L'édition comporte un élégant coffret en bois qui souligne la complexité et la sophistication du whisky. L'étiquette, caractéristique de la marque, mélange des couleurs saturées, améliorant la profondeur et l'attrait visuel.

À propos de Kavalan Whisky

La distillerie Kavalan, établie dans le comté de Yilan, est à l'avant-garde de l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, qui est vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, provient des eaux de fonte cristallines du mont Xueshan et est mis en valeur par les brises de la mer et de la montagne. Ces éléments s'harmonisent pour créer la signature crémeuse de Kavalan. Notre distillerie, dont l'appellation est tirée de l'ancien nom du comté de Yilan, est appuyée par près de 45 ans d'expérience de la fabrication de boissons acquise par sa société mère, King Car Group. Nous avons récolté 900 médailles d'or ou mentions plus prestigieuses dans le cadre de concours où la concurrence est parmi les plus vives de l'industrie.

Personne-ressource pour les médias

Kaitlyn Tsai

[email protected]

Britney Chen

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2621046/Kavalan_Solist_Palo_Cortado.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2621047/Kavalan_Solist_Sherry_casks.jpg

SOURCE Kavalan

PERSONNE-RESSOURCE : Kaitlyn Tsai, +886(0)2 2365 6551 #6819; Britney Chen, +886(0)2 2365 6551 #6819