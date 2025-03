Kavalan commercialise un whisky de 15 ans d'âge en édition limitée de la série « Time Exploration »

Le whisky single malt de 15 ans d'âge est le premier whisky de Kavalan à porter une mention d'âge

TAIPEI, 11 mars 2025 /CNW/ - La distillerie Kavalan lance son tout premier whisky avec mention d'âge, mûri dans quatre fûts uniques : ex-Bourbon, Oloroso Sherry, Ruby Port et Puncheon.

La commercialisation de ce whisky marque une étape importante dans le parcours de cette distillerie taïwanaise, qui a franchi les frontières non seulement de la région, mais aussi du temps et de la maturation.

Kavalan dévoile son tout premier whisky à mention d’âge, qui marque une nouvelle étape dans son voyage à travers le temps et la maturation. Célébrant le 11 mars 2006, date à laquelle Kavalan a distillé le premier spiritueux new make de Taïwan, ce whisky single malt de 15 ans d’âge marque près de deux décennies de savoir-faire.

Ce whisky rend également hommage au moment historique où Kavalan et Taïwan ont commencé à produire du whisky. Ce jour-là, en 2006, les premières gouttes d'un spiritueux new make taïwanais sont sorties des alambics, ouvrant la voie à près de deux décennies d'innovation et de savoir-faire.

Le whisky single malt Kavalan 15 ans d'âge, édition 2025, 43 % ABV, 700 ml, sera commercialisé en seulement 30 000 bouteilles dans le monde, un stock rare de la sélection de whiskies ultra-vieillis de la distillerie subtropicale.

M. YT Lee, chef de la direction de Kavalan, a déclaré que l'édition 2025 a été assemblée de façon magistrale en utilisant des réserves de whisky vieilli sélectionnées à la main, en s'appuyant sur les quatre types de fûts distincts.

« Nous voulions obtenir une profondeur et un équilibre extraordinaires, avec de multiples couches de complexité, dignes d'un whisky de grand âge. Nous avons donc créé une formule basée sur une maturation en quatre fûts afin de maximiser les caractéristiques de chaque fût et d'obtenir une riche harmonie dans le produit final », a-t-il déclaré.

Pour rendre hommage à 15 années de maîtrise, Kavalan présente ce whisky comme un classique intemporel, qui capture la véritable nature du temps et du savoir-faire. Le design de l'emballage évoque le grain naturel du bois, symbole de la profondeur et de la maturité acquises au fil des années de vieillissement. La bouteille reflète le concept de « fusion » : elle est harmonieusement composée de quatre types de fûts, dont les motifs de chêne texturés représentent leurs caractéristiques distinctes. Le logo Kavalan en relief doré ajoute une touche de luxe et de sophistication, qui résume parfaitement la profondeur raffinée de ce whisky 15 ans d'âge.

L'édition 2025 du Kavalan 15 ans d'âge Single Malt Whisky est disponible par l'intermédiaire des canaux officiels de Kavalan à Taïwan, y compris la boutique de la distillerie Kavalan, les boutiques Kavalan Whisky, le Kavalan Whisky Bar et une sélection de magasins de spiritueux locaux.

Whisky single malt Kavalan 15 ans d'âge (édition 2025)

Description du produit :

Le whisky Kavalan 15 ans d'âge, 700 ml, 43 % ABV, est un témoignage du savoir-faire de Kavalan, qui met en valeur l'équilibre parfait entre le vieillissement, l'influence des fûts et l'art de l'assemblage à chaque gorgée.

Couleur : Caramel doré

Nez : Des arômes captivants de mousse de pomme au caramel, de chocolat frais, de petits pains aux noix et à la cannelle et de pop-corn crémeux, associés à des notes subtiles d'écorce de mandarine séchée et de prune. La finale révèle la douceur du caramel et des dattes noires, évoquant une douceur chaleureuse et indulgente.

En bouche : De riches arômes d'agrumes (bergamote, citron, orange et pamplemousse) se mêlent aux douces notes de canneberges séchées, de raisins secs et de longane, pour se transformer en notes veloutées de gelée de chocolat noir et de mousse de café au caramel et à la noix. La finale s'attarde sur la chaleur réconfortante des épices boisées de la cannelle.

À propos du whisky Kavalan

La distillerie Kavalan, établie dans le comté de Yilan, est à l'avant-garde de l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, qui est vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, provient des eaux de fonte cristallines du mont Xueshan et est mis en valeur par les brises de la mer et de la montagne. Ces éléments s'harmonisent pour créer la signature crémeuse de Kavalan. Notre distillerie, dont l'appellation est tirée de l'ancien nom du comté de Yilan, est appuyée par près de 45 ans d'expérience de la fabrication de boissons acquise par sa société mère, King Car Group. Nous avons récolté 900 médailles d'or ou mentions plus prestigieuses dans le cadre de concours où la concurrence est parmi les plus vives de l'industrie.

Personne-ressource :

Kaitlyn Tsai

[email protected]

Britney Chen

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2635336/Kavalan_15YO_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2635337/Kavalan_15YO_2.jpg

SOURCE Kavalan

PERSONNE-RESSOURCE : Kaitlyn Tsai, +886(0)2 2365 6551 #6819; Britney Chen, +886(0)2 2365 6551 #6819