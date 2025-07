Kavalan ressort grand gagnant de l'IWC 2025, remportant les prix du whisky, de la distillerie et du maître distillateur de l'année

Les juges affirment avoir été « impressionnés » par l'équilibre et la complexité du Solist Fino Sherry de Kavalan

TAIPEI, le 30 juin 2025 /CNW/ -- Kavalan a reçu trois grandes distinctions lors de la 16e édition de l'International Whisky Competition (IWC), faisant passer la performance de la distillerie dans les concours internationaux à un niveau supérieur.

La principale distillerie de Taïwan a remporté les prix « Whisky of the Year », « Distillery of the Year » et « Master Distiller of the Year » à Louisville, au Kentucky. L'entreprise sera aussi la gardienne du trophée « Golden Barrel » décerné au whisky de l'année jusqu'à l'annonce du gagnant de l'an prochain.

Le Kavalan Solist Fino Sherry a été nommé « Whisky of the Year » au IWC 2025 avec une note de 97,04 points, impressionnant les juges avec son « équilibre, sa richesse tropicale et sa complexité multidimensionnelle ». La distillerie Kavalan a reçu le prix « Distillery of the Year » lors de la 16e édition de l’International Whisky Competition à Louisville, réaffirmant ainsi sa place parmi les meilleurs producteurs de whisky au monde. Zerose Yang, chef de la recherche et du développement chez Kavalan, a été nommé « Master Distiller of the Year » et Kavalan a remporté le trophée Golden Barrel.

Toutes les candidatures ont été évaluées individuellement, pendant 8 minutes pour chaque dégustation, en utilisant un format rigoureux de dégustation à double insu, sans aucune information sur l'origine, la catégorie ou le TAV.

Max A. Solano, directeur de l'IWC, a déclaré que le whisky de l'année Solist Fino avait « impressionné les juges par son équilibre et sa complexité ». Voici ce qu'il avait à dire, en quelques mots : « Un produit de classe mondiale qui se distingue des autres. »

Le président de King Car, M. YT Lee, a déclaré que Kavalan est honoré d'avoir été récompensé lors du concours américain connu sous le nom de « Jeux olympiques du whisky ».

« De toutes les compétitions, l'IWC est considérée comme l'une des plus difficiles parce qu'une seule médaille d'or, d'argent et de bronze est décernée dans chaque catégorie. Nous sommes honorés et reconnaissants de recevoir les plus grands honneurs lors de ce concours qui est devenu une référence d'excellence dans le domaine du whisky partout dans le monde. »

Notes de dégustation d'Adam Edmondson, maître du whisky concernant le Kavalan Solist Fino :

Au nez, on perçoit des éclats de mangue, d'abricot et d'ananas grillé, avec des touches d'amandes, de figues séchées et d'épices. En bouche, il offre de riches saveurs de prunes, de cerises au brandy et de chocolat noir et le côté sec du fino sherry. La finale s'attarde sur le café, le bois de santal et les agrumes séchés. »

Kavalan occupe les positions suivantes parmi les 15 meilleurs whiskys lors de l'édition 2025 de l'IWC :

Première position : Solist Fino Sherry Cask Strength, whisky single malt - 97,04 points

Neuvième position : Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength, whisky single malt - 95,78 points

Onzième position : Solist Palo Cortado Sherry Single Cask Strength, whisky single malt - 95,68 points

Liste des prix décernés à Kavalan :

Whisky de l'année :

Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength, whisky single malt : 97,04 points

Distillerie de l'année :

Kavalan Distillery : moyenne de 92,78 points

Maître distillateur de l'année :

Zerose Yang - chef de la recherche et du développement

Trophée Golden Barrel

Kavalan a remporté le prix récompensant le whisky de l'année et sera le gardien du trophée Golden Barrel jusqu'à l'annonce du gagnant de l'année prochaine.

À propos du trophée Golden Barrel

Conçu en Suisse et dévoilé aux Diageo Archive, le trophée Golden Barrel représente le summum de l'excellence dans la fabrication de whisky, mettant en valeur deux lions tenant un baril de whisky. Il est coulé en bronze avec des feuilles dorées de 24 carats de chaque côté du baril. Le trophée Golden Barrel sera conservé par le gagnant du whisky de l'année jusqu'au concours de l'an prochain, et le nom de chaque gagnant sera gravé dans sa base de marbre pour commémorer chaque whisky de l'année. Essentiellement, le Golden Barrel est au whisky ce que la Coupe du monde est au soccer.

À propos de l'International Whisky Competition (IWC)

Fondée en 2010, l'International Whisky Competition a été créée pour offrir une plateforme d'évaluation vraiment concurrentielle et crédible, ne décernant que trois médailles d'or, d'argent et de bronze dans chaque catégorie. Grâce à ses normes rigoureuses et à sa méthodologie transparente, l'IWC est reconnu comme les « Jeux olympiques du monde du whisky ».

Les whiskys sont évalués au moyen d'un processus de dégustation à double insu, assurant une impartialité absolue. Les juges ne connaissent pas le producteur, l'origine ou tout détail permettant d'identifier les whiskys qu'ils évaluent; ils savent seulement si l'échantillon provient d'un brut de fût ou non.

Le jury est composé exclusivement de spécialistes du whisky : des maitres du whisky, du scotch ou du bourbon, des maîtres distilleurs, des maîtres mélangeurs et des spécialistes chevronnés de l'industrie. Chaque juge met à contribution sa vaste expérience et sa précision lors de chaque évaluation.

Chaque whisky est évalué individuellement pendant jusqu'à 8 minutes, à l'aide d'un système de notation détaillé basé sur quatre aspects principaux et onze sous-catégories :

Aspect visuel

• Couleur (0 point) • Attrait visuel (5 points)

Nez

• Intensité et complexité (15 points) • Caractère distinctif des arômes (10 points) • Équilibre des arômes (10 points)

Bouche

• Bouche et équilibre (10 points) • Alcool, corps et complexité (10 points) • Caractère distinctif des saveurs (10 points) • Équilibre entre les saveurs (10 points)

Finale

• Longueur et finale (10 points) • Qualité de la finale (10 points)

À propos du whisky Kavalan

La distillerie Kavalan, établie dans le comté de Yilan, est à l'avant-garde de l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, qui est vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, provient des eaux de fonte cristallines du mont Xueshan et est mis en valeur par les brises de la mer et de la montagne. Ces éléments s'harmonisent pour créer la signature crémeuse de Kavalan. Notre distillerie, dont l'appellation est tirée de l'ancien nom du comté de Yilan, est appuyée par plus de 45 ans d'expérience de la fabrication de boissons acquise par sa société mère, King Car Group. Nous avons récolté 960 médailles d'or ou mentions plus prestigieuses dans le cadre de concours où la concurrence est parmi les plus vives de l'industrie.

