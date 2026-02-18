VICTORIA, BC, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de Canadiens ont du mal à trouver un logement abordable. Dans le but de résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates pour réduire les coûts, réduire les formalités administratives et construire des logements plus rapidement. Le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle stratégie ambitieuse pour augmenter l'offre de logements au Canada en créant Maisons Canada, une nouvelle agence fédérale qui construit des logements abordables à grande échelle, tout en catalysant une industrie de la construction résidentielle plus productive.

Maisons Canada, en partenariat avec la province de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, s'engage à construire au moins 700 logements supervisés et de transition prêts à être mises en chantier au cours des 12 prochains mois. Dans le cadre de ce partenariat, des travaux seront également menés afin d'étudier la possibilité de fournir au moins 400 logements locatifs abordables au moyen du portefeuille Digitally Accelerated Standardized Housing (DASH). Au total, ce nouveau partenariat prévoit la construction de 1 100 logements.

Ce portefeuille utilise des conceptions normalisées et des composantes préfabriquées fabriquées au Canada afin de construire des logements abordables d'une manière qui réduit les coûts, améliore la qualité et raccourcit considérablement les délais de construction.

Cette annonce marque la première phase d'un engagement commun du Canada et du gouvernement de Colombie-Britannique à construire plus rapidement davantage de logements abordables, à tirer parti des terres publiques, à déployer des outils financiers adaptables et à utiliser des méthodes de construction modernes afin d'accélérer la construction de milliers de logements pour les personnes qui en ont le plus besoin.

Dans le cadre de ce partenariat, Maisons Canada contribuera à hauteur de 170 millions de dollars aux coûts d'investissement, et la province de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, à hauteur de 640 millions de dollars. Ces montants financeront à la fois les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation. Cela comprend 200 millions de dollars d'investissement ainsi que 27 millions de dollars sur dix ans pour l'exploitation, afin de garantir des mesures de soutien globales à long terme et des logements stables pour les résidents.

Dans le cadre de cet investissement de 640 millions de dollars, 170 millions de dollars de financement provincial peuvent être utilisés en partenariat avec Maisons Canada pour construire plus de 400 maisons à l'aide d'outils comme DASH et de méthodes de construction modernes.

En aidant la Colombie-Britannique à tirer parti de méthodes de construction novatrices et évolutives, Maisons Canada contribue à la livraison de logements modernes et écoénergétiques qui peuvent être construits plus rapidement et à un coût plus abordable partout en Colombie-Britannique.

Maisons Canada augmente l'offre de logements abordables, intensifie la construction et modernise l'une des industries les plus importantes du Canada. En donnant la priorité aux projets et aux partenariats qui investissent dans l'utilisation de matériaux canadiens durables, en renforçant les chaînes d'approvisionnement canadiennes et en créant de bons emplois à chaque étape du processus de construction de logements, Maisons Canada se fait le promoteur de la stratégie « Achetez canadien » du gouvernement fédéral, en aidant à construire plus de logements et à renforcer l'économie canadienne en même temps.

Il s'agit de la première phase, et au cours des phases suivantes, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique s'engagent à travailler ensemble pour fournir des milliers de logements supplémentaires.

« Chaque Canadien mérite un logement sécuritaire et abordable, et c'est grâce à des partenariats comme celui-ci que nous concrétisons nos projets. En collaboration avec la Colombie-Britannique, votre gouvernement fait passer les projets de l'étape de la planification à celle de la mise en chantier. Grâce à Maisons Canada, nous accélérons la construction, renforçons les collectivités et proposons de véritables solutions de logement qui rendront la vie plus abordable pour les familles de la Colombie-Britannique et du Canada. »

- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ce nouveau financement marque une collaboration importante avec le Canada, qui témoigne de la confiance du Canada envers le travail que nous accomplissons ici, en Colombie-Britannique, pour offrir des logements à la population », a annoncé Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales. « Alors que de nombreux projets en Colombie-Britannique sont déjà prêts à être mis en chantier, ce soutien supplémentaire nous permet de démarrer plus rapidement les travaux et de livrer plus tôt davantage de logements aux personnes qui en ont le plus besoin. »

- Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales, province de la Colombie-Britannique

« Maisons Canada a été créée pour accélérer la prestation de logements abordables et supervisés partout au pays, et ce partenariat avec la Colombie-Britannique concrétise cette mission. En canalisant les investissements fédéraux vers des projets prêts à être construits, nous pouvons mettre rapidement de nouveaux logements à la disposition des collectivités tout en jetant les bases des phases ultérieures qui auront des retombées encore plus marquées. Cette collaboration s'intensifiera au fil du temps : l'élan initial se transformera en résultats durables et aidera un plus grand nombre de personnes en Colombie-Britannique à accéder au logement sécuritaire et stable qu'elles méritent. »

- Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

« Grâce à ce partenariat, les résidents des collectivités de toute la Colombie-Britannique auront des logements plus rapidement, dont des centaines de logements dont la construction commencera dans les 12 prochains mois. Cet exemple illustre la différence importante que peut faire une concertation entre plusieurs ordres de gouvernement dans la vie des Canadiens. »

Vincent Tong, chef de la direction, BC Housing

Faits en bref :

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada qui se consacre à la construction et au financement de logements abordables à grande échelle.

Grâce à un investissement initial de 13 milliards de dollars sur cinq ans, Maisons Canada tire parti des terres publiques, des méthodes de construction modernes et des partenariats public-privé pour doubler le rythme de construction de logements dans l'ensemble du Canada.

Depuis son lancement en septembre, Maisons Canada a déjà fait progresser six projets de construction directe à Dartmouth, à Longueuil, à Ottawa, à Toronto, à Winnipeg et à Edmonton, et a conclu quatre partenariats importants : avec la Ville d'Ottawa, les gouvernements de Nouvelle-Écosse et du Québec et un accord tripartite avec le Nunavut et Nunavut Tunngavik Incorporated. Ces initiatives, en plus de cet accord, représentent plus de 8 600 nouveaux logements.

Le 5 février 2026, le gouvernement du Canada a présenté la Loi sur Maisons Canada , une mesure législative qui fait de Maisons Canada une société d'État, dont le mandat est de construire des logements plus abordables à grande échelle partout au pays.

, une mesure législative qui fait de Maisons Canada une société d'État, dont le mandat est de construire des logements plus abordables à grande échelle partout au pays. Le financement fédéral est subordonné à la signature d'un accord de contribution.

