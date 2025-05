MONTRÉAL, le 26 mai 2025 /CNW/ -

Cette semaine seulement : des aubaines quotidiennes, des rabais sur les excursions ainsi que la possibilité de gagner des transferts privés, des vacances et plus encore

La Semaine ensoleillée de Sunwing (Groupe CNW/Vacances Sunwing)

Les clients de Vacances Sunwing ont attendu assez longtemps le retour de l'événement le plus excitant de l'été. Aujourd'hui, le plus grand voyagiste au pays célèbre le retour de la Semaine ensoleillée, qui aura lieu du 26 mai au 1er juin 2025. Durant cette période, les voyageurs canadiens pourront économiser grâce à des aubaines quotidiennes à tout casser et des tarifs réduits en plus de courir la chance de gagner des prix qui rehausseront leurs escapades estivales tout inclus.

Pour commencer la semaine, Sunwing propose des économies de 1 940 $* pour deux personnes au Riu Palace Mexico, à la Riviera Maya, au Mexique. Cet hôtel pour tous les âges fera le bonheur de toute la famille grâce à son miniclub RiuLand et à ses nombreux restaurants internationaux.

Les amateurs de vacances sont encouragés à garder un œil sur la page d'accueil de la Semaine ensoleillée de Sunwing pour profiter des aubaines quotidiennes qui prendront fin chaque jour à 23 h 59. Ils pourront ainsi séjourner dans les hôtels suivants, situés dans les destinations les plus prisées de Cuba, du Mexique, de l'Amérique centrale et des Caraïbes.

Les Canadiens aiment les vacances de qualité de Vacances Sunwing et ils ont encore plus de bonnes raisons de réserver leurs escapades pendant la Semaine ensoleillée. En effet, lorsque les clients réservent un forfait vacances avant le 1er juin 2025 pour un voyage ayant lieu avant le 31 octobre 2025, un bon de réduction de 15 % à utiliser pour des excursions* sur NexusTours.com sera automatiquement livré dans leur boîte de réception. Ce rabais aidera les voyageurs à profiter plus de leurs vacances tout en économisant davantage.

De plus, lorsque les clients réservent leur escapade pendant la période de réservation, ils sont automatiquement inscrits au tirage au sort pour courir la chance de gagner des transferts privés, des cartes-cadeaux de NexusTours.com, de Skip ou de Bikini Village, ainsi que l'un des sept séjours pour deux personnes*. Les clients qui ne font pas d'achat sont également admissibles au tirage. Cependant, ils n'ont droit qu'à un bulletin de participation pendant la période du concours et ils doivent remplir un formulaire sur le site Sunwing.ca/fr.

Les Canadiens peuvent rester à l'affût des aubaines quotidiennes à tout casser et des offres à durée limitée de Sunwing en visitant Sunwing.ca/fr ou en communiquant avec leur conseiller en voyages.

*Des modalités et conditions s'appliquent.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

SOURCE Vacances Sunwing

Pour plus de détails : Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected] ; Lyne Chayer, Vice-présidente, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]