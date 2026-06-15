L'édifice Catherine-de-Longpré sera transformé en 222 logements sociaux et abordables

QUÉBEC, le 15 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Québec et l'organisme Socialim ont annoncé aujourd'hui un projet novateur, celui de transformer l'immeuble à bureaux de 15 étages situé au 1075, chemin Ste-Foy en logements hors marché pour les familles et les personnes seules. Un bâtiment de 12 étages sera également construit afin d'optimiser le terrain. D'ici l'automne 2028, ce sont 222 nouveaux logements sociaux et abordables qui seront construits. Il s'agit d'un investissement d'un peu plus de 79 M$.

Cet événement a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, du député de Québec-Centre, l'honorable Jean-Yves Duclos, de la vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec responsable de l'habitation et de l'aménagement du territoire, Mme Marie-Pierre Boucher, de la conseillère municipale du district de Montcalm-Saint-Sacrement, Mme Catherine Vallières-Roland, et du dirigeant principal de Socialim et directeur général de l'Office municipal d'habitation de Québec, M. Dany Caron.

Socialim bénéficie d'une subvention de 14,5 M$ par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Cette somme découle de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des investissements équivalents annoncés par Québec. Pour sa part, la Ville de Québec contribue financièrement au projet pour plus de 7,5 M$. Des prêts en capital patient, d'une valeur de 14,3 M$, ainsi qu'un financement hypothécaire complètent le montage financier.

Citations :

« En poursuivant les objectifs du plan d'optimisation des espaces de bureaux gouvernementaux, la Société québécoise des infrastructures contribue à la réalisation d'un projet qui répond aux préoccupations en matière de logement, tout en générant des économies au bénéfice des contribuables. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à mettre en place des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements et les administrations municipales collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Avec la reconversion complète de l'immeuble Catherine‑de‑Longpré et l'ajout d'un bâtiment, nous créerons au cœur de la Haute‑Ville de Québec un nouveau véritable pôle de vie pour des centaines de citoyens. Ce projet de 222 logements hors marché, dont plusieurs logements sociaux, répond directement au besoin d'habitation abordable à Québec. Situé à proximité des services, de parcs et du futur tramway, il offrira un milieu de vie durable et convivial. Ce futur ensemble locatif illustre l'évolution des programmes, des partenariats et des modèles de développement; une évolution qui permet aujourd'hui d'ouvrir de nouvelles possibilités pour accroître l'offre de logements sociaux et abordables. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation et députée d'Anjou-Louis-Riel

« Le projet que nous annonçons aujourd'hui fera une réelle différence pour les gens d'ici, à Québec. Chaque projet comme celui-ci nous rapproche du pays que nous voulons bâtir - un pays où tout le monde a accès à un chez-soi sûr et abordable. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre

« La Capitale-Nationale a besoin de logements abordables et de milieux de vie dynamiques. Ce projet contribuera concrètement à répondre à ce besoin tout en renforçant la vitalité du centre-ville de Québec. Derrière les 222 logements qui seront construits, ce sont des centaines de familles qui trouveront un chez-soi de qualité et adapté à leur capacité de payer. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Montmorency

« Qu'on réussisse à concrétiser rapidement un projet de conversion d'immeuble à bureaux en logements hors marché démontre que l'accès à un logement abordable est une priorité de tous les instants pour la Ville de Québec. Les gens qui y emménageront en 2028 vont bénéficier d'un emplacement de choix avec tous les services à proximité, une desserte fréquente en transport en commun, un accès à des infrastructures de mobilité active et des espaces verts. Le projet annoncé aujourd'hui va aussi ajouter du logement hors marché dans un secteur où il y en a très peu actuellement, et c'est le genre d'initiatives qu'il nous faut pour offrir du logement qui correspond à la capacité de payer des citoyens, quel que soit leur quartier. »

Marie-Pierre Boucher, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec responsable de l'habitation et de l'aménagement du territoire

« Ce projet est pleinement à l'image de Socialim et de l'OMHQ : agile, novateur et aligné sur les besoins. Il permet la transformation d'une infrastructure publique pour répondre à un nouveau besoin : celui d'offrir un toit et une stabilité résidentielle à 222 ménages à revenus faibles et modestes. Avec ce projet, nous ajoutons une offre significative de logements hors marchés au cœur de la haute-ville de Québec. »

Dany Caron, dirigeant principal de Socialim et directeur général de l'Office municipal d'habitation de Québec

Faits saillants :

Le milieu de vie comprendra 222 logements : 105 de 1c.c., 68 de 2 c.c. et 49 de 3 c.c. Un stationnement souterrain offrira 71 espaces de stationnement. Une salle communautaire et des espaces de rangement intérieurs et extérieurs sont également prévus.

Les loyers respecteront la grille des revenus maximaux prévus au Programme d'habitation abordable Québec de la SHQ en vigueur lors de la livraison du bâtiment.

Pour assurer la viabilité du projet et favoriser la mixité sociale, 118 logements auront un loyer abordable intermédiaire et 104 auront un loyer abordable.

Pas moins de 52 ménages admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution à leur loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Québec.

Aperçu du projet réalisé par BMD architectes (à titre indicatif seulement):

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable.

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À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, 367 867-7770, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Cedrik Verreault, Attaché de presse, Cabinet de la mairie, 581 745-1499, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]