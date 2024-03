MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - La Société du parc Jean-Drapeau et Espace pour la vie offrent une programmation exceptionnelle et gratuite afin de célébrer ensemble l'éclipse solaire totale du 8 avril prochain. Durant près d'une minute et demie, le sud de Montréal vivra un moment unique et spectaculaire alors que la Lune cachera entièrement le Soleil. Des artistes et des scientifiques de renom seront au parc Jean-Drapeau afin d'accompagner le public dans ce moment riche en émotions.

Pour bien marquer cet événement, la légendaire Diane Dufresne offrira sa voix incomparable à l'interprétation d'une chanson en prélude à ce spectacle céleste. Elle sera accompagnée par une prestation en différé de l'Orchestre Métropolitain, dirigé par Yannick Nézet-Séguin, qui a sélectionné un répertoire lié au thème de l'espace. Le tout se déroulera à l'Espace 67 du Parc, hôte de moments vibrants et humainement spectaculaires à l'occasion de son 150e anniversaire.

Durant cet événement qui s'échelonnera sur quelques heures, la scène principale accueillera DJ Champion et Sophie Fouron, animatrice bien-aimée du public. Ils tisseront ensemble le lien entre la nature, l'art et la science. Afin de démystifier le phénomène astronomique, la scène d'Espace 67 accueillera aussi Laurie Rousseau-Nepton, astrophysicienne innue et professeure à l'Institut Dunlap d'astronomie et d'astrophysique. Deux récits des Premiers Peuples sur les éclipses solaires prendront aussi place sur la scène, illustrés par l'artiste visuel Isadora et la musique du compositeur Martin Roy.

Dès 11 h, le public est invité à accéder au Parc ; le métro est fortement recommandé pour s'y rendre! Des lunettes de protection pour les éclipses seront remises gratuitement, la journée même. Une ambiance festive et musicale bien particulière attend le public : capsules scientifiques animées par les experts du Planétarium, œuvres d'art géantes illuminées créées en exclusivité pour l'événement par des artistes en art visuel montréalais et plus encore.

Sur place, une offre alimentaire diversifiée a été prévue: camions de rue, cabane à sucre éphémère et boissons chaudes. Beau temps, mauvais temps, la programmation est maintenue, habillez-vous chaudement!

Pour découvrir la programmation détaillée, consultez les sites Internet du parc Jean-Drapeau et d'Espace pour la vie.

À noter : aucune activité n'est prévue cette journée-là au Planétarium pour l'éclipse, tout le personnel sera au parc Jean-Drapeau pour accueillir et informer le public.

« Espace pour la vie est très heureux de célébrer ce moment historique, de partager la passion de ses équipes pour l'astronomie avec le public et de créer ensemble un moment inoubliable. Un grand merci à nos partenaires et donateurs dont le soutien permet de mettre en place une programmation incroyable et de distribuer gratuitement des lunettes d'éclipses dans les écoles, les bibliothèques ainsi que lors de l'évènement pour regarder ce phénomène astronomique de manière sécuritaire », souligne Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif, responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, de la langue française et de l'Est de Montréal.

« L'éclipse du siècle marque le coup d'envoi des Grands Événements du 150e anniversaire du parc Jean-Drapeau et nous sommes ravis d'accueillir cet événement exceptionnel chez nous. Stratégiquement situées, nos installations offrent un cadre idéal pour observer le spectacle, promettant une expérience mémorable pour tous les participants », témoigne Laurence Lavigne Lalonde, responsable des grands parcs, du Mont-Royal et du parc Jean-Drapeau.

Déplacements et consignes de sécurité Considérant la possible affluence de nombreuses personnes, voici une liste des principales directives : Lunettes d'observation Une paire de lunettes sera distribuée gratuitement à chaque personne sur le site de l'Espace 67 à partir de 11 h seulement, après la fouille

Aucune réservation de lunette n'est possible et aucune lunette ne sera distribuée avant 11 h Déplacements Accessibilité recommandée : Station de métro Jean-Drapeau. Achat de titre aller-retour à l'avance

En voiture : Circulation et espaces de stationnements très limités

Une zone à mobilité réduite est prévue près de la scène

Les personnes concernées pourront obtenir plus d'informations en ligne sur le site Internet du parc Jean-Drapeau Sécurité Fouille à l'entrée du site

Aucun animal de compagnie ne sera accepté sur le site de l'événement, exception faite pour les chiens de service

Aucune chaise, glacière, aucun contenant en verre et alcool admis sur le site

Aucun vélo, trottinette, patins à roues alignées ou planche à roulettes admis sur le site de l'événement

Des supports à vélo sont prévus à proximité du pavillon d'information Pour connaitre toutes les consignes, le public est invité à consulter les sitesInternet du parc Jean-Drapeau et d'Espace pour la vie

À propos

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en science de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,2 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

La Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, qui fête cette année ses 150 ans. Pour l'occasion, une programmation festive et diversifiée sera proposée tout au long de l'année, alors que plusieurs grands projets de réhabilitation et de réaménagement seront déployés dans le cadre de sa transformation. Offrant une expérience inédite à ses visiteurs ainsi qu'une diversité de paysages et d'installations, cette démarche audacieuse permettra de réaliser le plein potentiel de ce lieu inégalé pour faire du parc Jean-Drapeau un des parcs les plus emblématiques à l'échelle mondiale.

La Fondation familiale Trottier a pour vision d'apporter un impact significatif et positif sur le monde. Nous croyons que nous pouvons y parvenir en favorisant la science, l'éducation, la santé et l'environnement. Notre mission consiste à soutenir les organisations qui avancent la recherche scientifique, promeuvent l'éducation, favorisent l'amélioration de la santé, protègent l'environnement et atténuent les changements climatiques.

