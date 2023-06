@Airbus #Airbus #Canada #A220

MONTRÉAL, le 21 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace, à Paris Le Bourget, les festivités marquant le cinquième anniversaire de la Société en commandite Airbus Canada (Airbus Canada) et de l'ajout de l'avion A220 dans la grande famille Airbus prennent officiellement leur envol. Depuis son implantation au Québec le 1er juillet 2018, Airbus, société d'origine européenne a établi sa présence, la plus solide en dehors de l'Europe, avec plus de 4 000 employés, générant environ 23 000 emplois indirects au Canada. En cinq ans, Airbus a contribué à des investissements majeurs dans le pays totalisant près de 1,8 milliard de $CA, majoritairement au Québec. Airbus connaît une croissance remarquable de ses activités au Canada dans divers secteurs, notamment celui des avions commerciaux, des hélicoptères, de la défense et du spatial.

« L'intégration du programme A220 en 2018 a marqué une étape importante pour Airbus. Au cours des dernières années, nos A220 ont relié plus de 90 millions d'individus à leurs êtres chers grâce à nos avions conçus et assemblés au Québec. L'A220 est désormais exploité sur plus de 1 100 routes vers plus de 375 destinations. À ce jour, les plus de 260 A220 en service ont parcouru au-delà d'un milliard de kilomètres, et ce n'est que le début », déclare Benoît Schultz, PDG d'Airbus Canada. Chez Airbus Canada, notre vision est de transformer l'avenir de l'industrie aérospatiale en repoussant les frontières de l'innovation et de la durabilité. Nous nous engageons à créer des solutions aéronautiques de pointe qui répondent aux besoins de nos clients, tout en réduisant notre empreinte environnementale. Ensemble, avec notre équipe talentueuse et nos partenaires canadiens et mondiaux, nous construisons un avenir plus intelligent, décarboné et plus connecté. »

Une forte contribution à l'économie canadienne

L'impact économique d'Airbus au Canada se reflète également dans la valeur de ses approvisionnements auprès de plus de 700 entreprises locales. Chaque A220 est composé de pièces provenant d'environ 60 fournisseurs canadiens, dont 40 au Québec. Cette contribution soutient la vigueur de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie aérospatiale. En cinq ans, ce sont environ 10 milliards de dollars canadiens qui ont été dépensés auprès de fournisseurs locaux.

Airbus Canada a créé plus de 1 000 postes au Québec au cours des 5 dernières années. Après avoir recruté plus de 700 nouvelles personnes dans ses installations au Canada en 2022, Airbus a annoncé la nécessité de pourvoir 800 postes à travers le pays en 2023.

Depuis le 1er juillet 2018, Airbus a livré environ 185 avions de Mirabel, dont plus de 80 % ont été exportés hors du Canada, contribuant ainsi de manière significative aux exportations canadiennes. Lorsque la capacité de production maximale sera atteinte vers le milieu de la décennie, il est estimé que plus de 100 avions par an seront exportés, ce qui augmentera la contribution déjà importante d'Airbus au bilan du Canada.

L'A220, au cœur de la famille d'avions d'Airbus

Cette initiative a permis à l'entreprise de proposer la gamme la plus complète d'avions commerciaux sur le marché. L'A220, conçu et assemblé au Québec, acclamé pour ses performances exceptionnelles et sa polyvalence, est devenu un choix privilégié pour les compagnies aériennes. L'A220 permet de réduire de 25 % la consommation de carburant et les émissions de CO 2 par siège par rapport aux avions de la génération précédente, et de 50 % les émissions de NOx par rapport aux normes de l'industrie, faisant de lui un remplacement idéal des flottes anciennes et plus énergivores. Les équipes ont livré jusqu'à présent 265 avions à plus de 16 opérateurs et ont cumulé près de 800 commandes pour ce Programme de clients prestigieux des quatre coins de la planète.

Des engagements concrets pour un monde plus sûr et uni

Airbus est fortement engagé en faveur des technologies nécessaires à la décarbonation de notre industrie ce qui se traduit par des investissements en termes de plusieurs millions de dollars canadiens dans diverses initiatives. Airbus soutient SAF+, un consortium novateur, lancé à Montréal et regroupant des acteurs majeurs de l'industrie aéronautique canadienne. Ce consortium vise à fournir aux Canadiens une solution commerciale de carburant durable pour les vols à faibles émissions de carbone. De plus, Airbus Canada s'est associé à des partenaires locaux pour étudier la faisabilité de la création d'un site de production de carburant d'aviation durable au Québec et d'effectuer des vols avec des A220 fonctionnant à 100% avec des carburants d'aviation durable (SAF). Airbus est également l'un des membres fondateurs de C-SAF, qui cherche à faciliter et à accélérer le déploiement commercial des carburants d'aviation durables au Canada.

Airbus Canada : encore beaucoup à accomplir

D'ici le milieu de la décennie, l'organisation prévoit accélérer la cadence de production de l'A220 à un rythme de 14 avions par mois. L'ajout d'une zone de pré-assemblage à Mirabel d'une superficie de 125 000 pieds carrés l'an dernier, ainsi que l'inauguration d'une nouvelle ligne d'assemblage A220 à Mobile, en Alabama, en 2020, soutiennent l'accélération de cadence de production. En célébrant nos cinq ans d'existence, nous sommes ravis des réalisations accomplies jusqu'à présent et se tourne avec enthousiasme vers l'avenir. L'entreprise continuera d'investir dans la recherche et le développement, de collaborer avec des partenaires locaux et de contribuer à la croissance durable de l'industrie aéronautique canadienne. Cela passe notamment par la préparation de la relève où des centaines de milliers de dollars ont été versés en bourses à des institutions et par un programme de mentorat initié par la Fondation d'Airbus.

Pour de plus amples renseignements sur Airbus au Canada, consultez le site Web ici .

SOURCE Airbus

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias, Amélie Forcier, Airbus Canada, +1 514 452-5279, [email protected] ; Annabelle Duchesne, Airbus Canada, +1 438 402-4276, [email protected]