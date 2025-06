L'initiative contribuera à propulser davantage l'aérospatiale québécoise et canadienne sur la scène mondiale, renforçant ainsi la position de Montréal comme l'un des grands centres internationaux du secteur.

MONTRÉAL, le 15 juin 2025 /CNW/ - L'Université McGill et Airbus, chef de file mondial en aviation et en aérospatiale, sont ravies d'annoncer la signature d'une entente stratégique de collaboration visant à favoriser l'innovation, la formation et la recherche dans ce secteur clé. Ce partenariat permettra d'intensifier les synergies entre l'industrie et le milieu académique tout en offrant de nouvelles perspectives aux membres de la communauté mcgilloise.

Un tremplin pour la recherche et l'innovation

Ce partenariat repose sur un engagement commun en faveur de la recherche de pointe dans des domaines stratégiques pour l'industrie, qui sont également des axes d'expertise et de développement à McGill tels que l'aviation durable, la mobilité aérienne urbaine, l'intelligence artificielle et les carburants alternatifs. Les chercheurs de McGill auront ainsi l'occasion de collaborer avec les experts d'Airbus sur des projets novateurs, contribuant à façonner l'avenir du secteur.

« Ce partenariat illustre la force de McGill dans le domaine de la recherche appliquée et de l'innovation technologique. En unissant nos expertises avec celles d'un leader mondial en génie aéronautique et aérospatial, nous créons un environnement propice aux avancées scientifiques qui auront un impact significatif sur l'industrie aérospatiale de demain », souligne Dominique Bérubé, vice-rectrice, recherche et innovation à l'Université McGill.

« Airbus et McGill partagent plusieurs similarités telles qu'une crédibilité établie, la force du multiculturel et l'ambition d'être pionnier dans nos domaines, pour un monde meilleur. Au Canada, McGill et Airbus collaborent ensemble depuis déjà plusieurs années. De nombreux employé.e.s d'Airbus Canada sont diplômés de McGill. Nul doute que ce partenariat contribuera de façon importante aux services et produits d'Airbus, actuels et futurs, et plus spécifiquement à l'avion monocouloir A220, que nous assemblons à quelques kilomètres de l'université », a dit Benoît Schultz, PDG d'Airbus Canada.

Des opportunités uniques pour le corps étudiant

L'accord inclut un large éventail d'initiatives favorisant l'apprentissage expérientiel, notamment des stages, des projets de recherche appliquée, des compétitions étudiantes, ainsi que des conférences et des séminaires dirigés par des experts d'Airbus. Cette collaboration enrichira la formation des étudiants et renforcera leur employabilité dans un secteur en pleine transformation.

« Un des aspects clés du mandat de l'Institut de génie aérospatial de McGill (MIAE) est d'offrir à nos étudiants des expériences d'apprentissage immersives qui les préparent aux défis technologiques du futur, selon Viviane Yargeau, doyenne de la Faculté de génie, Université McGill. Ce partenariat leur ouvre les portes d'un écosystème d'innovation exceptionnel et leur permet d'acquérir des compétences recherchées par l'industrie. »

« Pour un ingénieur, voir la recherche fondamentale se transformer en applications concrètes est incroyablement stimulant. Cette collaboration avec McGill nous offre une plateforme unique pour justement faire le pont entre la théorie et la pratique, en particulier sur des sujets critiques comme les carburants alternatifs et les systèmes autonomes. C'est un investissement direct dans la performance et la durabilité de nos futurs produits », a dit Jean-François Parent, ingénieur en chef pour le Programme A220 et membre du conseil d'administration de l'Institut de génie aérospatial de McGill.

Un engagement mutuel pour l'avenir

L'entente entre McGill et Airbus prévoit également des activités régulières, telles que des symposiums sur l'aérospatiale durable, des formations avancées pour les employés du secteur, ainsi que des initiatives en faveur de l'inclusion et de la diversité. Cette approche globale favorisera une collaboration durable et bénéfique pour les deux partenaires.

Montréal : un pôle mondial de l'aérospatiale

Ce partenariat renforce la position de Montréal comme l'un des grands centres mondiaux de l'aérospatiale. En collaborant avec une entreprise de renom, McGill contribue à dynamiser l'écosystème aérospatial du Québec et à attirer des talents internationaux. Ce projet s'inscrit également dans la stratégie économique du Québec visant à développer les secteurs de pointe et à renforcer les liens avec des partenaires stratégiques en Europe et à l'international.

Cette collaboration marque une étape significative dans le renforcement des liens entre le milieu académique et l'industrie aérospatiale. Grâce à ce partenariat, McGill et Airbus unissent leurs forces pour façonner l'avenir de l'aviation et offrir aux étudiants une formation de pointe adaptée aux enjeux de demain.

