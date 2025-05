FORT ÉRIÉ, ON, le 15 mai 2025 /CNW/ - Les hélicoptères Airbus au Canada ont franchi aujourd'hui une étape importante avec l'inauguration d'un nouveau centre de distribution intégré dans la région de Niagara. L'installation de 21 000 pieds carrés (ou près de 2 000 mètres carrés) servira à renforcer les opérations industrielles tout en augmentant de manière significative la capacité d'inventaire des pièces de rechange.

Centre de distribution d’Airbus à Niagara (Groupe CNW/Airbus)

Cette installation stratégique renforce l'engagement de longue date d'Airbus Helicopters envers l'Ontario et le secteur aérospatial canadien dans son ensemble. Le nouveau centre contribuera à maintenir plus de 300 emplois spécialisés dans la région, réaffirmant ainsi la position de chef de file de l'entreprise dans le domaine dynamique de l'aérospatiale au Canada. En outre, Airbus renforce activement son réseau de collaboration avec de nombreux fournisseurs et distributeurs canadiens, en tirant parti de la forte synergie existante au sein de l'écosystème aérospatial local.

« L'expansion de notre empreinte en Ontario souligne l'importance stratégique du Canada pour les activités mondiales d'Airbus. Ce nouveau centre de distribution intégré représente un investissement significatif et une démonstration claire de notre engagement continu envers l'innovation, le développement des talents locaux et le leadership canadien dans l'aérospatiale », a déclaré Dwayne Charette, président des hélicoptères Airbus au Canada. « En renforçant nos racines ici, nous ne répondons pas seulement de manière proactive aux demandes évolutives du marché des hélicoptères, mais nous contribuons aussi activement à la force économique et à la sécurité de la région. »

La forte demande pour la ligne d'hélicoptères bimoteurs de pointe, en particulier le H135 (récemment choisi par la Police provinciale de l'Ontario et l'Aviation royale du Canada pour le programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FPNA ou FAcT (Future Aircrew Training en anglais)), entraîne un besoin d'espace supplémentaire pour les opérations d'aménagement intérieur et extérieur et de configuration finale. Cette nouvelle installation permettra au centre de fabrication et de montage final existant à Fort Érié d'étendre ses activités, soutenant ainsi la croissance future et notre capacité à répondre aux besoins des clients. Le centre de distribution de Niagara jouera un rôle clé dans l'optimisation de la gestion des inventaires et la simplification des flux logistiques, en soutenant efficacement les secteurs d'activité clés, notamment le montage final des hélicoptères, la réparation et la révision des composants, la fabrication de matériaux composites avancés et le soutien complet des pièces de rechange.

L'extension de l'empreinte opérationnelle est conçue pour améliorer l'efficacité et les performances globales, notamment :

Accélération des délais d'expédition des composants critiques.

Augmentation significative de la capacité d'inventaire sur site pour les pièces de rechange, garantissant une meilleure disponibilité.

La mise en place d'un centre de distribution central, qui renforce davantage la position de la région en tant que centre de fabrication aérospatiale de pointe.

Optimisation de l'efficacité opérationnelle grâce à une gestion ciblée au sein du centre de distribution spécialisé.

@Airbus @AirbusHelicopters #AirbusHelicopters

Pour des images supplémentaires, veuillez accéder à notre galerie d'images.

SOURCE Airbus

Contacts pour les médias: Alison Ivan, AIRBUS Canada, 1-905-531-5267, [email protected]; Amélie Forcier, AIRBUS Canada, +1-514-452-5279, [email protected]