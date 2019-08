L'aventure sans fin de #PortesOuvertesOntario se poursuit cet automne sur 8 fins de semaine et 25 événements!

TORONTO, le 15 août 2019 /CNW/ - À la recherche d'inspiration pour un voyage en voiture ou pour découvrir les grands espaces ou l'architecture étonnante de la province cet automne? Vous avez de la chance! Portes ouvertes Ontario, le programme annuel qui vous permet de jeter un coup d'œil dans les coulisses des édifices, jardins et autres lieux historiques de l'Ontario, se prépare pour l'automne!

Après une saison printanière réussie, au cours de laquelle 12 événements ont été organisés entre avril et juin, 24 collectivités sont prêtes à ouvrir leurs portes en Ontario, à commencer par Aurora le 17 août et les comtés de Cornwall et Stormont, Dundas et Glengarry les 17 et 18 août. Vingt-deux autres collectivités de l'Ontario ouvrent leurs portes les fins de semaine du 8 septembre au 26 octobre. Et le meilleur, c'est que c'est gratuit!

Outre les événements communautaires, la Fiducie du patrimoine ontarien organise également une activité spéciale Portes ouvertes Ontario à la centrale de Rankine, à Niagara Falls, le 26 octobre, en partenariat avec la Commission des parcs du Niagara. Les visiteurs auront la rare occasion de visiter la spectaculaire centrale électrique historique. Restez à l'écoute car nous publierons d'autres renseignements!

Portes ouvertes Ontario est un programme de la Fiducie du patrimoine ontarien, un organisme du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport. Cette année encore, il a été reconnu comme l'un des 100 meilleurs festivals et événements de l'Ontario.

Faits en bref :

Portes ouvertes Ontario 2019 présente environ 900 sites dans le cadre de 37 événements organisés dans tout l' Ontario .

2019 présente environ 900 sites dans le cadre de 37 événements organisés dans tout l' . Depuis la première édition de Portes ouvertes Ontario en 2002, 8,6 millions de personnes ont participé à un événement.

première édition de Portes ouvertes en 2002, 8,6 millions de personnes ont participé à un événement. Depuis 2002, Portes ouvertes Ontario a permis aux économies locales de générer environ 129 millions de dollars, tout en mettant en valeur le patrimoine des collectivités de la province.

Pour en savoir plus :

Trouvez les événements et planifiez votre voyage en visitant le site Web de Portes ouvertes Ontario .

. Vous souhaitez activer des sites patrimoniaux singuliers dans votre collectivité? Découvrez comment vous pouvez participer à la saison Portes ouvertes Ontario 2020!

Liste des événements 2019 de Portes ouvertes Ontario

Lieu Date Aurora 17 août Belleville 21 septembre Brampton 28 septembre Burlington 28 septembre Carleton Place 21 septembre Cornwall et les comtés SDG 17-18 août Dutton Dunwich NOUVEAU 20 octobre Grimsby 21 septembre Région de Halton 28-29 septembre Highlands East 14-15 septembre Kawartha Lakes 8 septembre Comté de Lambton 28 septembre Lincoln 5 octobre London 14-15 septembre Markham 7 septembre Mississauga-Streetsville 14 septembre Niagara Falls, Portes ouvertes Ontario

présente la centrale de Rankine NOUVEAU 26 octobre Oxford-Woodstock 5 octobre Quinte West 14 septembre Comté de Simcoe 21 septembre Smith Falls 14 septembre St. Marys 28 septembre St. Thomas 5 octobre Région de Waterloo 21 septembre Whitchurch-Stouffville 1er juin

À propos de la Fiducie du patrimoine ontarien

La Fiducie du patrimoine ontarien (la Fiducie) est une agence relevant du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario. La Fiducie identifie, protège, fait connaître et conserve le patrimoine de l'Ontario. La Fiducie conserve le patrimoine culturel et naturel important de la province, interprète l'histoire de l'Ontario, inculque aux Ontariens son importance dans notre société et célèbre la diversité de la province. La Fiducie envisage un Ontario où les lieux, les paysages, les traditions et les histoires qui incarnent notre patrimoine sont reflétés, valorisés et conservés pour les générations futures.

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Renseignements: Edward Dodd, Fiducie du patrimoine ontarien, 416 325-5074, Edward.Dodd@heritagetrust.on.ca

