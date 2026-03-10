MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - CCM Hockey, le chef de file de l'nnovation en 'équipement de hockey, et Mattel inc., une multinationale de premier plan dans le domaine des jeux et du divertissement familial, annoncent aujourd'hui le lancement d'une toute nouvelle collection BarbieMD x CCM. Ce partenariat amène une gamme inédite d'équipements et de vêtements de hockey, conçue pour favoriser l'inclusion et encourager une nouvelle génération de filles et d'athlètes à s'identifier à ce sport.

Image de la campagne pour la collection Barbie x CCM (Groupe CNW/CCM Hockey)

Née de la volonté de rendre le hockey plus inclusif, dynamique et expressif, la gamme Barbie x CCM allie l'ingénierie et le design de classe mondiale de CCM à l'esthétique et aux couleurs emblématiques de Barbie. Historiquement, l'identité visuelle du hockey a été définie par la tradition. Cette nouvelle collection bouscule les codes traditionnels en proposant des produits tendance, inspirants et colorés, conçus pour renforcer la confiance en soi et l'affirmation de son identité. Cette gamme d'équipements et de vêtements de performance s'adresse aux personnes qui visent haut et exploitent leur potentiel illimité.

Inspirée par l'héritage de possibilités offertes par sa marque, Barbie invite ses adeptes à chérir leurs rêves en mars à l'occasion des Barbie Jours de Rêve, une célébration mondiale mettant en vedette les produits les plus emblématiques de cette marque.

« Nous soutenons le hockey féminin depuis toujours. Ce partenariat avec Barbie marque une étape déterminante dans notre objectif d'attirer davantage de filles vers ce sport, déclare Marouane Nabih, chef de la direction de CCM Hockey. Pour développer ce sport, il faut d'abord le remodeler, au sens propre comme au sens figuré. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à développer des équipements de hockey spécialement conçus pour la morphologie féminine. Notre gamme JetSpeed FTW habille les filles et les femmes de la tête aux pieds en leur offrant la performance, la protection et le confort qu'elles désirent. En accueillant l'icône mondiale Barbie au sein de la famille CCM, nous amplifions un message qui doit être entendu : le hockey est fait pour tout le monde, et les filles y ont leur place. Elles doivent pouvoir bénéficier d'un équipement complet et du soutien nécessaire pour pratiquer le sport qu'elles aiment en toute confiance. »

Alliant esthétique moderne et technologie de pointe, la collaboration entre Barbie et CCM met l'équipement traditionnel au service de l'expression de soi. Elle renforce l'engagement des deux marques en faveur de la diversité et de l'inclusion en invitant un nouveau public à se reconnaître dans ce sport et en permettant aux athlètes d'affirmer leur propre style sans compromettre leur performance.

« Ce partenariat reflète notre engagement à favoriser une plus grande inclusivité dans le hockey, en permettant aux femmes et aux filles de s'initier à ce sport, de s'épanouir et de continuer à le pratiquer, affirme Jennifer Gileno, directrice, Licences, développement du commerce de détail et divertissements basés sur l'emplacement de Mattel Canada. Nous sommes ravis de constater que la collaboration entre Barbie et CCM est source d'optimisme, d'individualité et d'autonomisation, tant sur la patinoire que dans la vie, alors que nous célébrons la prochaine génération de joueuses. »

La collection comprend un bâton JetSpeed FTW Pro de calibre élite, un mini-bâton JetSpeed FTW Pro et une gamme de vêtements pour démarrer la saison en beauté. Une deuxième vague d'équipements différents aura lieu juste à temps pour la rentrée du hockey, en août.

La collection Barbie x CCM est maintenant offerte sur ccmhockey.com, ainsi que dans certains magasins aux quatre coins du Canada.

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est un chef de file dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipement de hockey. L'entreprise, dont le siège social est situé à Montréal, est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. CCM Hockey équipe plus de joueurs et de joueuses de hockey au niveau professionnel que toute autre entreprise, y compris des vedettes de la LNH et de la LPHF comme Connor McDavid, Macklin Celebrini, Sidney Crosby, Thatcher Demko, Kendall Coyne Schofield, Sarah Nurse, Taylor Heise et Erin Ambrose. CCM Hockey est également un fournisseur officiel de la LPHF et l'équipementier officiel de la Ligue américaine de hockey, de plusieurs équipes de la NCAA, ainsi que d'associations nationales clés.

À propos de Mattel

Mattel est une multinationale de premier plan dans le domaine des jeux et du divertissement familial, et détient l'un des portefeuilles de marques les plus emblématiques au monde. Nous mobilisons les consommatrices, consommateurs et les adeptes de nos marques grâce à nos franchises, dont BarbieMD, Hot WheelsMD, Fisher-PriceMD, American GirlMD, Thomas & FriendsMC UNOMD, Masters of the UniverseMD, MatchboxMD, Monster HighMD, Polly PocketMD et BarneyMD, ainsi qu'à d'autres propriétés populaires que nous détenons ou exploitons sous licence en partenariat avec des entreprises mondiales du divertissement. Notre offre comprend des jouets, du contenu, des produits de consommation, ainsi que des expériences numériques et en personne. Nos produits sont commercialisés en collaboration avec les plus grands détaillants et acteurs du commerce électronique sur la scène internationale. Depuis sa fondation en 1945, Mattel est fière d'être un partenaire de confiance qui aide des générations d'enfants à explorer la magie de l'enfance et à réaliser pleinement leur potentiel. Consultez notre site au mattel.com

