MONTRÉAL, le 27 janv. 2026 /CNW/ - La Ligue canadienne de hockey scolaire (CSSHL) est fière d'annoncer un nouveau partenariat pluriannuel avec CCM Hockey, l'une des marques les plus emblématiques et les plus fiables dans le domaine du sport, désignant CCM comme fournisseur exclusif sur glace et hors glace de la CSSHL.

La CSSHL annonce un partenariat pluriannuel avec CCM Hockey (Groupe CNW/CCM Hockey)

Ce partenariat réunit deux organisations engagées dans le développement des étudiants athlètes d'élite, qui partagent le même intérêt pour la performance, l'innovation et la croissance du hockey à tous les niveaux. CCM soutiendra la CSSHL et ses programmes membres par le biais de l'intégration d'équipements, de l'activation de la ligue et de l'amélioration des expériences sur glace pour les étudiants athlètes à travers le Canada et les États-Unis.

« La CSSHL est devenue l'une des ligues de développement les plus importantes en Amérique du Nord, et nous sommes ravis de nous associer à une organisation qui partage notre engagement à soutenir les étudiants athlètes dans leur parcours vers le niveau supérieur », a déclaré Marrouane Nabih, PDG de CCM Hockey.

La CSSHL continue d'être une plateforme de premier plan pour la compétition et la visibilité au plus haut niveau, les anciens joueurs et joueuses de la ligue accédant aux compétitions juniors, universitaires, professionnelles et internationales. Ce partenariat avec CCM renforce encore la capacité de la ligue à fournir les meilleures ressources et opportunités à ses étudiants athlètes et à ses programmes membres.

« Nous sommes ravis d'accueillir CCM en tant que partenaire de la CSSHL », a déclaré Andy Oakes, PDG de la CSSHL. « CCM est l'une des marques les plus respectées dans le domaine du hockey, avec une longue tradition d'innovation et de performance. Alors que notre ligue continue de se développer à travers l'Amérique du Nord, ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre mission d'être les leaders du hockey axé sur l'éducation. »

Dans le cadre de cet accord, CCM sera désigné partenaire officiel de la CSSHL pour l'équipement. Son logo sera présent sur les équipements des équipes, les plateformes numériques et les championnats de la ligue. L'entreprise aura également l'occasion d'interagir avec les étudiants athlètes, les entraîneurs et les programmes membres tout au long de la saison.

À propos de CCM Hockey

CCM Hockey est l'un des principaux concepteurs, fabricants et distributeurs d'équipements de hockey. Basée à Montréal, la compagnie est présente au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie. CCM Hockey équipe plus de joueurs de hockey professionnels que toute autre entreprise, notamment des stars de la LNH et de la PWHL telles que Connor McDavid, Macklin Celebrini, Sidney Crosby, Thatcher Demko, Kendall Coyne Schofield, Sarah Nurse, Taylor Heise et Erin Ambrose. CCM Hockey est également le fournisseur officiel de la PWHL et l'équipementier officiel de la Ligue américaine de hockey, de plusieurs équipes de la NCAA et d'associations nationales clés.

À propos de la CSSHL

La Ligue canadienne de hockey scolaire (CSSHL) a été créée en 2009 et compte aujourd'hui 38 écoles accréditées et 124 équipes au Canada et aux États-Unis. La CSSHL s'efforce d'être un chef de file dans le domaine du hockey scolaire en Amérique du Nord. La ligue offre un environnement compétitif aux jeunes étudiants athlètes qui partagent les mêmes valeurs d'esprit sportif, de citoyenneté, d'excellence scolaire et de développement du hockey. Tous les programmes sont approuvés par Hockey Canada, les écoles accréditées, les écoles avec résidence ou approuvés par USA Hockey.

