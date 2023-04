MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie aujourd'hui son énoncé annuel des priorités 2023-2024, qui dresse la liste des principales initiatives projetées pour la prochaine année, en lien avec son Plan stratégique 2021-2025.

Étalée sur quatre années, la mise en œuvre du Plan stratégique 2021-2025 vise à concrétiser la vision que l'organisation s'est donnée : « Une Autorité à valeur ajoutée pour le consommateur et le secteur financier ». Les principales initiatives dévoilées aujourd'hui sont alignées avec chacune des quatre grandes orientations du plan.

Ces initiatives visent notamment l'optimisation des services destinés aux consommateurs de produits et services financiers, une meilleure compréhension des défis et risques auxquels les consommateurs sont exposés et l'intensification de la surveillance et de la lutte contre les pratiques illégales émergentes. Une attention particulière sera portée au rehaussement de la littératie financière au Québec, dans le contexte de la transformation numérique du secteur financier, d'une connectivité accrue des consommateurs et d'une hausse soutenue des fraudes en ligne.

L'Autorité poursuivra aussi ses travaux d'optimisation de la charge de conformité de ses clientèles assujetties et concrétisera plusieurs initiatives d'encadrement, notamment afin de mieux répondre aux enjeux résultant des vulnérabilités structurelles de l'écosystème des cryptoactifs et des risques importants qui y sont rattachés pour les investisseurs. Aussi, en matière de finance durable, l'Autorité entend poursuivre ses efforts afin de favoriser l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les activités et décisions financières.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

