MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie aujourd'hui le sommaire annuel des principales activités de surveillance et de réglementation réalisées par la Direction principale du financement des sociétés au cours de l'année terminée le 31 décembre 2023.

« Malgré une bonne performance des marchés boursiers, nous avons observé en 2023, au Québec comme au Canada et aux États-Unis, une poursuite du ralentissement des financements par prospectus », a noté Hugo Lacroix, surintendant des marchés de valeurs de l'Autorité. « En dépit de cette situation, nous notons la résilience des sociétés québécoises, qui ont levé des montants de financement significativement plus élevés sur le marché dispensé. »

Après avoir brossé le portrait de la capitalisation boursière et des opérations de financement des sociétés québécoises, le sommaire présente les principales observations soulevées par l'Autorité lors de ses activités de surveillance et fournit des indications afin d'aider les intervenants de l'industrie à produire des documents de placement et d'information continue conformes à la réglementation applicable.

Comme par les années passées, l'Autorité présente également un aperçu des initiatives réglementaires récentes et en cours, lesquelles portent principalement sur des projets visant l'optimisation de la charge de conformité et les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Enfin, la dernière section du sommaire aborde des sujets d'intérêt, notamment les derniers développements en lien avec l'encadrement des plateformes de négociation de cryptoactifs et l'implication de l'Autorité sur le plan international.

