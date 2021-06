MONTRÉAL, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») dévoile aujourd'hui son énoncé annuel des priorités afin d'informer l'industrie et le grand public des principales initiatives qu'elle poursuivra au cours de l'exercice 2021-2022.

L'énoncé annuel des priorités de l'Autorité prévoit diverses initiatives visant à accroître l'impact de ses interventions auprès des consommateurs par un accès simplifié à ses services d'assistance, la bonification de l'expérience client et divers projets à valeur ajoutée en éducation financière. L'Autorité souhaite également intensifier ses efforts afin d'optimiser la charge de conformité des clientèles assujetties et sollicitera la perspective des intervenants de l'industrie sur des pistes concrètes d'amélioration. Elle continuera également de développer des initiatives visant un encadrement adapté à la transformation de l'industrie ainsi qu'à l'intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans un contexte d'urgence climatique.

Pour améliorer sa performance organisationnelle, l'Autorité entend renforcer son intelligence d'affaires et déployer sa stratégie de valorisation des données, tout en poursuivant la mise en œuvre d'une culture d'agilité et d'innovation. Sur le plan de son capital humain, l'organisation du travail sera réévaluée pour tenir compte de la nouvelle réalité et la marque employeur de l'Autorité sera mise en valeur avec l'objectif d'attirer des talents et de fidéliser ses forces vives.

« Les priorités établies pour la période 2021-2022 sont le reflet des efforts importants que nous déployons afin de bonifier notre prestation de services aux consommateurs et d'offrir aux intervenants de l'industrie un encadrement toujours mieux adapté à l'environnement évolutif du secteur financier. L'amélioration constante de notre performance organisationnelle et la création d'un milieu de vie mobilisant et stimulant pour nos employés actuels et futurs sont également pour nous des priorités stratégiques », a déclaré Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité.

Les initiatives ainsi mises de l'avant s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique 2021-2025 de l'Autorité et de la vision que l'organisation s'est donnée : « Une Autorité à valeur ajoutée pour le consommateur et le secteur financier ».

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

