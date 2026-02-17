TORONTO, le 17 févr. 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a imposé à Sabine Quattrociocchi (Quattrociocchi) des sanctions administratives d'un montant total de 30 000 $ et à Diamond Capital Investments Inc. (Diamond Capital) des sanctions administratives de 20 000 $.

Quattrociocchi a contrevenu à la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans sa version modifiée (la « Loi »), pour les raisons suivantes :

exercer, à deux reprises, des activités hypothécaires sans permis ou sans agir au nom d'une maison de courtage d'hypothèques, en violation du paragraphe 2 (3) de la Loi;

fournir des renseignements faux ou trompeurs à l'ARSF, en violation du paragraphe 45 de la Loi.

Diamond Capital a contrevenu à la Loi en administrant des hypothèques sans permis ni exemption valides, en violation du paragraphe 5 (2) de la Loi.

L'ARSF a délivré ces ordonnances à la suite d'un règlement avec Quattrociocchi et Diamond Capital.

