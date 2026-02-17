L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers prend des mesures d'application de la loi contre Sabine Quattrociocchi et Diamond Capital Investments Inc. English
Nouvelles fournies parL'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
17 févr, 2026, 10:00 ET
TORONTO, le 17 févr. 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a imposé à Sabine Quattrociocchi (Quattrociocchi) des sanctions administratives d'un montant total de 30 000 $ et à Diamond Capital Investments Inc. (Diamond Capital) des sanctions administratives de 20 000 $.
Quattrociocchi a contrevenu à la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques, L.O. 2006, chap. 29, dans sa version modifiée (la « Loi »), pour les raisons suivantes :
- exercer, à deux reprises, des activités hypothécaires sans permis ou sans agir au nom d'une maison de courtage d'hypothèques, en violation du paragraphe 2 (3) de la Loi;
- fournir des renseignements faux ou trompeurs à l'ARSF, en violation du paragraphe 45 de la Loi.
Diamond Capital a contrevenu à la Loi en administrant des hypothèques sans permis ni exemption valides, en violation du paragraphe 5 (2) de la Loi.
L'ARSF a délivré ces ordonnances à la suite d'un règlement avec Quattrociocchi et Diamond Capital.
En savoir plus :
Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.
Renseignements pour les médias :
Russ Courtney
Chef des relations avec les médias
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Tél. : 437-225-8551
Courriel : [email protected]
SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Partager cet article