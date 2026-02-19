Les Ontariennes et les Ontariens sont invités à combler leur retard en matière de préparation à la retraite à l'occasion de la quatrième Journée annuelle de sensibilisation à la retraite

TORONTO, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Selon les dernières données disponibles de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), de plus en plus d'employés participent à des régimes de retraite d'employeur en Ontario, mais beaucoup n'ont pas pris les mesures simples qui leur permettraient de déterminer s'ils sont en bonne voie pour prendre leur retraite dans de bonnes conditions.

Alors que l'Ontario célèbre la quatrième Journée annuelle de sensibilisation à la retraite, l'ARSF invite les travailleurs et les employeurs à prendre le temps d'examiner de plus près la place des régimes de retraite professionnels dans la sécurité financière à long terme. Cela peut inclure des mesures simples et rapides, comme l'examen de votre relevé annuel de pension, l'utilisation d'outils en ligne pour mieux comprendre vos besoins financiers lorsque vous cesserez de travailler, la consultation de votre planificateur financier ou de votre conseiller financier, ainsi que la mise en place ou la révision d'un plan de retraite.

Des données de l'ARSF indiquent que le nombre de participants à des régimes de retraite en Ontario a augmenté d'environ 200 000 en 2025, la participation aux régimes à cotisations déterminées ayant augmenté de 9 %.

Cependant, des recherches antérieures de l'ARSF* révèlent un écart important en matière de préparation à la retraite, indiquant que de nombreuses personnes en Ontario, qu'elles aient ou non un régime de retraite, ne prennent pas les mesures élémentaires pour préparer leur vie après le travail.

Les recherches de l'ARSF révèlent que :

huit répondants sur dix n'ont pas entièrement élaboré leur plan de retraite;

n'ont pas entièrement élaboré leur plan de retraite; 66 pour cent n'ont pas calculé le montant dont ils auront besoin à la retraite;

n'ont pas calculé le montant dont ils auront besoin à la retraite; un sur deux ne se souvient pas de la dernière fois où il a discuté avec quelqu'un de l'épargne-retraite;

ne se souvient pas de la dernière fois où il a discuté avec quelqu'un de l'épargne-retraite; 50 pour cent des participants à un régime ne lisent pas leur relevé annuel de pension.

« Il est toujours encourageant de constater que de plus en plus de personnes participent à des régimes de retraite d'employeur, car ceux-ci constituent une base solide pour la retraite, a déclaré Andrew Fung, vice-président directeur, régimes de retraite, à l'ARSF. Cependant, un régime de retraite ne constitue pas à lui seul une stratégie de retraite complète. Il est essentiel de comprendre comment votre régime de retraite professionnel s'intègre à vos régimes de retraite publics, à votre régime d'épargne-retraite et à votre épargne personnelle, et c'est précisément l'objectif de la Journée de sensibilisation à la retraite. »

Faits en bref

La participation au régime de retraite de l'Ontario a augmenté de plus de 200 000 personnes en 2025, soit une moyenne de 549 personnes par jour, par rapport à 2024.

En 2025, plus de 175 000 personnes ont adhéré à des régimes de retraite à prestations déterminées (une augmentation de 6 % par rapport à 2024), tandis que plus de 58 000 ont adhéré à des régimes de retraite à cotisations déterminées (une augmentation de 9 % par rapport à 2024).

À propos de la Journée de la sensibilisation à la retraite

La Journée de sensibilisation à la retraite a été lancée en 2023 afin d'aider les particuliers et les familles à mieux comprendre l'importance d'un régime de retraite d'employeur. Cette journée spéciale continue de prendre de l'ampleur, et de nombreuses organisations à travers le Canada y participent désormais chaque année.

La campagne de la Journée de sensibilisation à la retraite de cette année met en avant les trois clés de la sécurité de la retraite , un cadre simple destiné à aider les participants au régime à se concentrer sur ce qui compte le plus :

Comprendre votre régime de retraite, notamment comment les prestations sont acquises et versées. Rester informé et impliqué en examinant vos relevés et en communiquant avec les administrateurs du régime. Planifier en tenant compte de la manière dont votre régime de retraite s'intègre à l'ensemble de vos objectifs de retraite.

Pour en savoir plus :

Les personnes bénéficiant d'un régime de retraite d'employeur sont invitées à examiner leurs renseignements relatifs au régime de retraite et à consulter le site https://www.fsrao.ca/fr/sensibilisationalaretraite pour en savoir plus sur la planification de la retraite.

L'ARSF continue de travailler pour le compte de tous les intervenants, y compris les bénéficiaires de régimes de retraite, pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous. Pour en savoir plus fsrao.ca.

* Le sondage en ligne de l'ARSF a été réalisé par Forum Research en décembre 2024 auprès d'un échantillon de 1 000 résidents de l'Ontario âgés de 18 ans ou plus.

