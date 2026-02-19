TORONTO, le 19 févr. 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, l'ARSF, a imposé à Andi Efovia (M. Efovia) une ordonnance de conformité lui enjoignant de cesser et de s'abstenir de se livrer à des opérations d'assurance dans la province de l'Ontario et lui a imposé des pénalités administrations d'un montant total de 25 000 $.

M. Efovia a enfreint la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi ») et ses règlements d'application de la façon suivante :

Il a agi en qualité d'agent d'assurances sans être titulaire d'un permis, ce qui est contraire au paragraphe 392.2 (6) de la Loi et au paragraphe 2 (1) du Règlement de l'Ontario 347/04;

Il s'est présenté ou fait connaître publiquement comme agent d'assurances sans être dûment titulaire du permis d'agent d'assurances, ce qui est contraire à l'article 401 de la Loi.

M. Efovia n'a pas demandé la tenue d'une audience devant le Tribunal des services financiers ni n'a contesté l'intention de l'ARSF.

