MONTRÉAL, le 18 mars 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») annonce aujourd'hui des ajustements stratégiques dans sa structure organisationnelle visant à maximiser son expertise face aux transformations rapides du secteur financier tout en soutenant sa volonté constante d'accomplir sa mission en optimisant sa performance.

Les principaux éléments mis de l'avant permettront à l'organisation de se centrer sur ses clientèles et sur la qualité des services qui leur sont offerts. Ils viendront également rehausser l'attention et la place accordées à son mandat lié à l'éducation financière.

Les activités liées à l'éducation financière et à l'assistance aux clientèles, présentement sous la Surintendance de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution, seront dorénavant sous la nouvelle direction de Kim Lachapelle , qui a été nommée surintendante à l'assistance aux clientèles et à l'éducation financière .

, qui a été nommée . Les activités d'encadrement de la distribution de produits et services financiers seront dirigées par Hugo Lacroix , qui devient surintendant des marchés de valeurs et de la distribution .

, qui devient . La Direction des pratiques de distribution alternatives en assurance se joindra à l'équipe de Patrick Déry, qui demeure surintendant des institutions financières .

. Les activités liées à la stratégie et aux risques, la coordination du Bureau du PDG ainsi que les communications internes seront dirigées par Marie-Pier Langelier , actuellement directrice exécutive du Bureau du PDG, et nommée vice-présidente stratégie et risques.

Ces changements au sein de l'Autorité seront effectifs à partir du 29 mars 2024. Il en résultera une structure organisationnelle simplifiée qui permettra de maximiser les synergies au sein des équipes dont les expertises sont complémentaires.

À propos de l'Autorité

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

