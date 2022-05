OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL DE LA NATION ALGONQUINE ANISHINAABEG, ON, le 31 mai 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'efforce de réduire les inégalités sociales et économiques entre les communautés autochtones et non autochtones et fait des investissements immédiats et à long terme pour aider à combler les lacunes dans les infrastructures essentielles.

Aujourd'hui, le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, au nom de l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, auquel se sont joints les partenaires autochtones signataires de traités modernes et d'ententes sur l'autonomie gouvernementale Ɂekw'ahtı̨dǝ́ du gouvernement Got'ı̨nę de Délı̨nę, Leeroy Andre, le grand chef du Conseil tribal des Gwich'in, Ken Kyikavichik, et le grand chef du gouvernement Tłı̨chǫ, Jackson Lafferty, pour souligner des investissements sans précédent à hauteur de 78,6 millions de dollars dans les infrastructures autochtones.

Annoncé dans le budget de 2021, le Fonds d'infrastructure des communautés autochtones offre aux bénéficiaires la souplesse nécessaire pour concevoir et réaliser les projets d'infrastructure qui conviennent le mieux à leurs communautés. Ces projets devraient comprendre la modernisation des réseaux d'aqueduc, la construction d'installations culturelles et communautaires et la construction de nouveaux logements pour les résidents actuels et la croissance future.

Par l'entremise du Fonds d'infrastructure des communautés autochtones du gouvernement du Canada :

Le gouvernement Got'ı̨nę de Délı̨nę recevra 11,4 millions de dollars pour offrir plus d'options de logement aux membres de la communauté, accroître la capacité en matière de compétences et améliorer les résultats en matière de bien-être social dans des domaines comme l'éducation, la santé et le bien-être de la communauté et des jeunes.

Le Conseil tribal des Gwich'in recevra 25,1 millions de dollars, dont 4,8 millions de dollars au cours du présent exercice pour commencer à répondre aux besoins en matière de logement et d'infrastructure communautaire dans les quatre communautés de la région désignée des Gwich'in, soit Teetł'it Zheh ( Fort McPherson ), Tsiigehtchic , Aklavik Inuvik. La planification communautaire commencera cet été et se poursuivra à l'automne.

Le gouvernement Tłı̨chǫ recevra 42,1 millions de dollars, ce qui lui donnera les ressources nécessaires pour commencer à combler les déficits en matière de logement et d'infrastructure dans les quatre communautés.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à travailler en étroite collaboration avec les communautés autochtones pour faire avancer les priorités en matière d'infrastructure. Cet investissement, le premier du genre, fournira à nos partenaires des Territoires du Nord-Ouest les outils nécessaires pour tracer leur propre voie vers l'autodétermination et améliorer le bien-être de leurs membres. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le gouvernement du Canada comprend la nécessité de combler les inégalités sociales et économiques entre les communautés autochtones et non autochtones et est déterminé à combler les lacunes en matière d'infrastructures essentielles. Le fonds affecté à nos partenaires des Territoires du Nord-Ouest qui a été annoncé aujourd'hui aidera à appuyer nos partenaires sur la voie de l'autonomie gouvernementale. »

Michael McLeod

Député, Territoires du Nord-Ouest

" Les efforts de collaboration de nos partenaires du GTSM et du gouvernement du Canada ont abouti au Fonds d'infrastructure communautaire autochtone du budget 2021, qui est révolutionnaire. Ce financement soutiendra les initiatives du gouvernement de Délı̨nę Got'ı̨nę pour faire face aux besoins aigus en matière de logement et d'infrastructure auxquels sont confrontés nos citoyens et résidents. Nous nous réjouissons des efforts de collaboration continus avec le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour combler l'écart existant et mettre en œuvre notre entente commune. "

Leeroy Andre

Ɂekw'ahtı̨dǝ́, gouvernement Got'ı̨nę de Délı̨nę

« Nos communautés Gwich'in d'Aklavik, d'Inuvik, de Tsiigehtchic et de Fort McPherson ont des besoins énormes et immédiats en matière de logement et d'infrastructure, auxquels ce partenariat important avec le gouvernement fédéral commencera à répondre. Nous apprécions l'approche adoptée avec les signataires de traités modernes comme le Conseil tribal des Gwich'in ainsi que le partenariat direct établi dans le cadre du Fonds d'infrastructure des communautés autochtones. Notre prochain objectif sera de collaborer avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest afin de participer et de contribuer à régler cet enjeu crucial dans nos communautés. Les besoins de notre communauté sont grands, et les fonds accordés permettront au Conseil tribal des Gwich'in d'engager nos quatre communautés dans un processus de planification communautaire afin de déterminer ce qui fonctionnera le mieux. Il s'agira d'un processus émanant de la base qui assurera la durabilité de ces initiatives de logement et d'infrastructure communautaire. De plus, il permettra de nous attaquer à des problèmes graves en matière de logement et d'infrastructure de façon méthodique et prioritaire à long terme. »

Ken Kyikavichik

Grand chef, Conseil tribal des Gwich'in

« Le Fonds d'infrastructure des communautés autochtones prévu dans le budget de 2021 est une victoire importante qui a été obtenue grâce à un véritable effort de collaboration avec le Canada. Il est essentiel de régler la crise du logement dans nos communautés Tłı̨chǫ pour réaliser les promesses de notre traité. Les déficits en matière de logement et d'infrastructure dans les quatre communautés Tłı̨chǫ de Behchokǫ̀, de Whatì, de Gamètì et de Wekweètì sont bien étayés. Selon des études, on estime que les besoins essentiels en matière de logement de 45 pour cent des citoyens Tłı̨chǫ ne sont pas comblés, que plus de 35 pour cent des logements des Tłı̨chǫ ont besoin de réparations importantes et que 20 pour cent des familles Tłı̨chǫ vivent dans des logements surpeuplés. Grâce à ce financement, les Tłı̨chǫ sont prêts à s'attaquer de front à la crise du logement et à travailler à combler l'écart en matière de logement pour les citoyens Tłı̨chǫ. »

Jackson Lafferty

Grand chef, gouvernement Tłı̨chǫ

Faits en bref

Le budget de 2021 prévoit des investissements fondés sur les distinctions de 6 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2021- 2022, et de 388,9 millions de dollars par la suite, pour appuyer les projets d'infrastructure dans les communautés autochtones, selon la répartition suivante :

de 388,9 millions de dollars par la suite, pour appuyer les projets d'infrastructure dans les communautés autochtones, selon la répartition suivante : un financement de 4,3 milliards de dollars sur quatre ans, à compter de 2021-2022, pour le Fonds d'infrastructure des communautés autochtones, un fonds reposant sur les distinctions qui permet de répondre aux besoins immédiats, selon la priorité établie par les partenaires autochtones, liés à des projets d'infrastructure prêts à démarrer dans les Premières Nations, y compris dans les Premières Nations et signataires de traités modernes et d'ententes sur l'autonomie gouvernementale, les communautés inuites et la Nation métisse;



un financement de 1,7 milliard de dollars sur cinq ans, à compter de 2021- 2022, et de 388,9 millions de dollars par la suite, afin de couvrir les coûts de fonctionnement et d'entretien des infrastructures communautaires dans les communautés des Premières Nations situées dans les réserves.

