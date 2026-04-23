LONGUEUIL, QC, le 23 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a annoncé aujourd'hui que l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) le colonel Joshua Kutryk a été affecté à la mission SpaceX Crew-13 de la NASA à destination de la Station spatiale internationale.

Cette première mission spatiale de Joshua Kutryk fera de lui le quatrième astronaute de l'ASC à faire un séjour de longue durée à la Station et le premier à se rendre dans l'espace dans le cadre du Programme des missions habitées commerciales de la NASA. Le lancement est prévu pour la mi-septembre 2026 au plus tôt depuis la Floride. Ses coéquipiers seront les astronautes de la NASA Jessica Watkins et Luke Delaney ainsi que le cosmonaute de Roscosmos Sergueï Teteriatnikov.

Pour s'établir sur la Lune, il est essentiel de continuer à approfondir nos connaissances sur ce qu'il faut pour vivre et travailler dans l'environnement hostile de l'espace. La Station offre un environnement unique pour faire de la recherche en ce sens. Voilà pourquoi, au cours de sa mission, bon nombre des études scientifiques internationales et canadiennes que réalisera Joshua Kutryk porteront sur la santé. Il sera aussi chargé de tâches de maintenance de la Station et d'activités opérationnelles.

La participation de notre pays au programme de la Station spatiale internationale contribue à mettre en valeur l'expertise de pointe des entreprises du secteur spatial canadien dans des domaines majeurs comme la robotique spatiale et les systèmes de vision. Cette expertise a mené à des retombées commerciales, notamment des outils chirurgicaux robotisés de précision destinés à la neurochirurgie, au dépistage du cancer du sein et à la téléchirurgie. En ayant accès au laboratoire orbital, des chercheurs canadiens ont pu mener des travaux susceptibles de contribuer au traitement de troubles de l'équilibre, de l'ostéoporose, de maladies cardiovasculaires ou de diabète de type 2.

Citations

« La participation de longue date du Canada au programme de la Station spatiale internationale a renforcé au pays les partenariats à l'échelle mondiale, favorisé les progrès scientifiques et stimulé l'innovation. Cette mission témoigne de notre engagement en faveur de l'innovation, de la collaboration et du leadership dans le domaine spatial. Nous avons hâte de voir notre astronaute mener les travaux importants qui l'attendent et lui souhaitons beaucoup de succès, ainsi qu'à l'équipage, dans cette mission où il reprend le flambeau de ses prédécesseurs et dont les Canadiens sont fiers. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Nos astronautes canadiens incarnent de brillante façon l'ardeur au travail et la détermination. Ils nous invitent à voir grand, à imaginer de grandes aventures et à poursuivre des objectifs ambitieux. Depuis de nombreuses années, ils font preuve en orbite d'un professionnalisme, d'une curiosité et d'un courage exceptionnels. Cette prochaine mission est l'occasion de souligner l'expertise et l'esprit de collaboration qui caractérisent notre agence et nos partenaires. Je suis convaincu que Joshua Kutryk perpétuera cette tradition d'excellence et représentera le Canada avec brio. »

- Lisa Campbell, présidente de l'Agence spatiale canadienne

« C'est un honneur pour moi de représenter le Canada dans le cadre de la mission Crew-13. Selon moi, au cœur du domaine spatial, il y a la curiosité, l'aventure, l'innovation et la science, mais surtout la collaboration, une collaboration qui ouvre de nouvelles perspectives et qui assure un avenir meilleur. Je m'engage à tirer le meilleur parti de cette occasion unique. »

- Joshua Kutryk, astronaute de l'Agence spatiale canadienne

Faits en bref

Joshua Kutryk a été recruté par l'Agence spatiale canadienne en 2017 et a terminé sa formation de base d'astronaute en 2020. Depuis, il a occupé différents postes dans le cadre du programme spatial canadien, notamment celui de capcom lors de sorties extravéhiculaires au centre de contrôle de mission de la NASA. Il a aussi été chargé de surveiller les manœuvres liées aux véhicules commerciaux et les opérations quotidiennes à la Station spatiale internationale. Il apporte une grande expertise comme ingénieur ainsi qu'ancien pilote d'essai et pilote de chasse.

Joshua Kutryk avait été affecté à la mission Starliner-1, changée ensuite pour une mission de ravitaillement sans équipage. L'Agence spatiale canadienne et la NASA ont collaboré pour le réaffecter à la mission Crew-13.

Le secteur spatial, en pleine croissance, crée des emplois bien rémunérés et contribue au développement de technologies essentielles qui améliorent le quotidien de la population canadienne. Selon l' État du secteur spatial canadien - Rapport 2024 : En 2023, le secteur spatial a contribué pour une valeur estimée de 3,4 milliards de dollars au PIB du Canada. Il s'agit d'un nouveau sommet historique qui reflète une tendance à la hausse (8,4 %) de l'impact du secteur spatial canadien sur le PIB réel par rapport à 2019. Le secteur spatial a soutenu plus de 26 000 emplois au Canada. Plus de 10 000 de ces emplois étaient occupés par des personnes hautement qualifiées, ce qui représentait 73 % de la main-d'œuvre du secteur spatial canadien.

: Joshua Kutryk sera le huitième astronaute de l'Agence spatiale canadienne à se rendre à la Station spatiale internationale et le quatrième à y réaliser une mission de longue durée.

Informations supplémentaires

Biographie de l'astronaute Joshua Kutryk

Mission Crew-13

La Station spatiale internationale

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements: Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]