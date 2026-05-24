/R E P R I S E -- Avis aux médias - L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Joshua Kutryk de passage à Calgary/ English
Nouvelles fournies parAgence spatiale canadienne
24 mai, 2026, 09:00 ET
LONGUEUIL, QC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Les 24 et 25 mai, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne le colonel Joshua Kutryk sera de passage à Calgary pour parler de sa prochaine mission Crew-13 à la Station spatiale internationale
Il participera à des activités publiques, s'adressera à des élèves et des cadets, échangera avec des acteurs du secteur spatial canadien et pourra accorder des entrevues.
Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'une de ces activités sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias.
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Dimanche 24 mai 2026
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11 h (HR)
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Présentation au centre des sciences Telus Park
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Séance de questions avec le public
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Possibilités d'entrevue après l'activité
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Centre des sciences Telus Park
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Feature Gallery
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220, promenade Saint George NE, Calgary
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Lundi 25 mai 2026
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10 h (HR)
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Présentation à l'Université de Calgary
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Séance de questions avec le public
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Possibilités d'entrevue après l'activité
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Université de Calgary
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Salle MacEwan
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2500, promenade University NW, Calgary
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20 h (HR)
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Présentation à des cadets
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Séance de questions
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Southern Alberta Jubilee Auditorium
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1415 14 Avenue NW, Calgary
Informations supplémentaires
- Mission Crew-13 à la Station spatiale
- Biographie de Joshua Kutryk
- Trousse d'information sur la mission de Joshua Kutryk
Site Web : www.asc-csa.gc.ca
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SOURCE Agence spatiale canadienne
Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]
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