MONTRÉAL, le 12 mai 2026 /CNW/ - Espace pour la vie est fier de souligner le 25e anniversaire du Jardin des Premières-Nations, un espace niché au cœur du Jardin botanique, à la fois symbolique et bien vivant, qui rend hommage aux savoirs, aux cultures et aux relations au territoire des nations autochtones du Québec.

Ce jardin culturel est d'abord né d'un rêve inachevé, celui du frère Marie-Victorin. Dès la fondation du Jardin botanique, il avait en effet en tête de créer un espace consacré aux plantes médicinales autochtones. Mais le temps lui a manqué pour mener à bien ce projet.

Étang du Jardin des Premières-Nations (Groupe CNW/Espace pour la vie Montreal) Pont couvert du Jardin des Premières-Nations (Groupe CNW/Espace pour la vie Montreal)

En 2001, après trois ans d'efforts, 2,5 hectares sont finalement inaugurés. Cocréé avec des membres de plusieurs nations autochtones, ce projet est audacieux et novateur pour l'époque. Le Jardin des Premières-Nations devient ainsi le premier espace de cette envergure sur le territoire québécois dédié aux autochtones.

Un espace de savoirs bien vivants

Au fil de ces 25 années, le Jardin des Premières-Nations a permis à des milliers de visiteuses et visiteurs de faire connaissance avec la richesse des connaissances autochtones en matière d'écologie. Il illustre les liens profonds entre les nations autochtones et le territoire et célèbre une vision du monde fondée sur l'interdépendance, le respect et la responsabilité envers le vivant.

Mais bien plus encore, le Jardin des Premières-Nations incarne un lieu de rencontre et d'apprentissage, de dialogue et de transmission. Depuis 25 ans, il est un espace vivant et significatif grâce aux communautés qui y contribuent et aux artistes qui s'y produisent.

Une programmation anniversaire

Afin de célébrer ce quart de siècle, le Jardin botanique propose une programmation tout au long de l'été, qui soulignera notamment des activités entourant les événements significatifs de sensibilisation et de commémoration, tout en présentant plusieurs événements festifs et artistiques. Parmi celles-ci :

Un tour guidé, Initiation aux Premiers peuples , sera offert jusqu'au 31 octobre pour permettre aux visiteuses et visiteurs d'en apprendre davantage sur les Premières-Nations et les Inuits du Québec, leurs savoirs et leurs savoir-faire liés au monde végétal.

, sera offert jusqu'au 31 octobre pour permettre aux visiteuses et visiteurs d'en apprendre davantage sur les Premières-Nations et les Inuits du Québec, leurs savoirs et leurs savoir-faire liés au monde végétal. L'exposition Laissez-nous raconter - Le Territoire sera de retour jusqu'au 31 octobre. Les photos et de capsules audios seront mises en valeur le long des sentiers verdoyants du jardin culturel, comme une galerie à ciel ouvert.

sera de retour jusqu'au 31 octobre. Les photos et de capsules audios seront mises en valeur le long des sentiers verdoyants du jardin culturel, comme une galerie à ciel ouvert. La Journée nationale des peuples autochtones sera célébrée le 21 juin, de 12 h 30 à 17 h. Au programme : danses traditionnelles, concert des Bear Lodge Singers - un groupe de chanteurs et chanteuses issus de sept nations, marché d'artisans autochtones et dégustations de thé annedda et de bouchées de banniques

sera célébrée le 21 juin, de 12 h 30 à 17 h. Au programme : danses traditionnelles, concert des Bear Lodge Singers - un groupe de chanteurs et chanteuses issus de sept nations, marché d'artisans autochtones et dégustations de thé annedda et de bouchées de banniques Une animation sera également offerte du 27 juin au 24 août : L'art de la connexion des Premiers peuples avec la nature . Elle souligne l'utilisation des arts traditionnels par les nations autochtones pour honorer la mère-terre, pour se raconter et se rapprocher du vivant.

Elle souligne l'utilisation des arts traditionnels par les nations autochtones pour honorer la mère-terre, pour se raconter et se rapprocher du vivant. La pièce de théâtre Atanukan sera présentée à l'auditorium du Jardin botanique le 4 juillet. Cette œuvre célèbre les voix autochtones et transmet un patrimoine vivant, riche de poésie et de valeurs universelles telles que le partage, l'entraide et le respect du vivant.

sera présentée à l'auditorium du Jardin botanique le 4 juillet. Cette œuvre célèbre les voix autochtones et transmet un patrimoine vivant, riche de poésie et de valeurs universelles telles que le partage, l'entraide et le respect du vivant. En septembre, dans le cadre de Jardins de lumière , l'expérience du Jardin des Premières‑Nations sera entièrement renouvelée afin de célébrer en grand son 25 e anniversaire. Le public pourra y découvrir un parcours nocturne en cinq tableaux, rythmé par un battement partagé : gestes, corps, racines, ombres dansantes et voix des onze nations autochtones inviteront au rassemblement et à la fête.

, l'expérience du Jardin des Premières‑Nations sera entièrement renouvelée afin de célébrer en grand son 25 anniversaire. Le public pourra y découvrir un parcours nocturne en cinq tableaux, rythmé par un battement partagé : gestes, corps, racines, ombres dansantes et voix des onze nations autochtones inviteront au rassemblement et à la fête. Le Jardin accueillera des œuvres d'artistes autochtones dans le cadre de la Biennale d'art contemporain autochtone.

Pour découvrir l'ensemble de la programmation : 25 ans du Jardin des Premières-Nations

Un jardin contemporain

Le Jardin des Premières-Nations compte plus de 300 espèces végétales différentes qui ont nécessité la plantation de centaines d'arbres et de milliers d'arbustes, vivaces et graminées. Au détour de ses sentiers influencés par dame nature, on découvre une forêt laurentienne, une forêt coniférienne, une toundra ou encore une tourbière.

Dans la forêt des feuillus , on retrouve l'érable à sucre, le frêne noir, le chêne, le noyer, le noisetier ainsi que le pin blanc, symbole de paix. On y trouve également un espace où se cultive les trois sœurs (maïs, haricots et courges) qui constituaient l'alimentation de base des anciennes sociétés wendate et Kanien'kehá:ka (Mohawk).

, on retrouve l'érable à sucre, le frêne noir, le chêne, le noyer, le noisetier ainsi que le pin blanc, symbole de paix. On y trouve également un espace où se cultive les trois sœurs (maïs, haricots et courges) qui constituaient l'alimentation de base des anciennes sociétés wendate et Kanien'kehá:ka (Mohawk). Cris, Algonquins, Atikameks, Innus et Naskapis habitent depuis des temps immémoriaux la vaste forêt de conifères , où poussent l'épinette noire, le sapin baumier, le mélèze et le bouleau. Les sphaignes et les lichens terrestres parsèment le sol, et les petits arbustes de thé du Labrador y abondent.

, où poussent l'épinette noire, le sapin baumier, le mélèze et le bouleau. Les sphaignes et les lichens terrestres parsèment le sol, et les petits arbustes de thé du Labrador y abondent. La toundra, terre des Inuits du Nunavik, se compose d'arbres nains, d'arbustes de baies et d'herbes et recouvre un sol rocailleux, alors que dans la taïga, les épinettes noires émergent d'un sol spongieux recouvert de lichens et de mousses. Les Cris, les Innus et les Naskapis l'habitent et représentent les nations les plus nordiques de la famille linguistique algonquienne.

Un engagement fondamental

Depuis son ouverture, le Jardin des Premières-Nations peut compter sur l'implication d'agentes culturelles ainsi que d'animatrices et animateurs autochtones issus de différentes nations. Au fil des ans, plus d'une cinquantaine d'entre eux ont partagé leurs connaissances, leurs récits et leur lien au territoire avec des milliers de visiteuses et visiteurs.

Cet anniversaire est l'occasion pour Espace pour la vie de réaffirmer son engagement à travailler avec les nations autochtones et à offrir un espace où leurs voix, leurs savoirs et leurs perspectives sont mises de l'avant.

Citations

« Depuis 25 ans, le Jardin des Premières‑Nations est un lieu de rencontre, de transmission et d'apprentissage, porté par les communautés et les artistes qui le font vivre. Cet espace unique nous invite à écouter, à apprendre et à cheminer ensemble. En soulignant cet anniversaire, nous réaffirmons notre volonté de mettre de l'avant les voix autochtones et de bâtir des relations durables, ancrées dans le respect et la collaboration. » - Gabrielle Rousseau-Bélanger, responsable de l'environnement, de la transition écologique et des espaces verts

« Ce jardin invite à ralentir, à écouter, à apprendre. C'est un lieu vivant, porté par des savoirs transmis avec générosité et une profonde humanité. C'est un privilège pour nous de prendre soin et de faire vivre cet espace qui existe grâce aux liens de confiance tissés avec les communautés autochtones » - Julie Jodoin, directrice Espace pour la vie, grands parcs et Mont-Royal

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année près de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Dossier de presse (photos)

SOURCE Espace pour la vie Montreal

Renseignements pour les médias: Roy & Turner Communications, Chloé Rossi, 514 652-6478, [email protected]; Espace pour la vie, Anne Bourgoin, 438 346-0542, [email protected]