MONTRÉAL, le 16 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB), l'organisme désigné par RECYC-QUÉBEC pour mettre en œuvre l'élargissement et la modernisation de la consigne, est heureuse d'annoncer la formation de son conseil d'administration.

L'AQRCB a la responsabilité d'élaborer et d'implanter un système modernisé de consigne visant l'ensemble des contenants de boissons prêtes à boire de 100 ml à 2 l, de plastique, de verre et d'aluminium dans toute la province d'ici la fin 2023. L'objectif consiste à récupérer et à recycler environ 4,5 milliards de contenants annuellement.

« Le conseil d'administration de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons réunit des administrateurs chevronnés qui représentent l'ensemble de l'industrie. Ensemble, ils uniront leurs efforts pour appuyer la direction de l'AQRCB dans la mise en place d'un système de consigne élargi et modernisé, efficace et accessible à la grandeur du Québec », a affirmé M. Normand Bisson, président-directeur général par intérim de l'AQRCB à la clôture de la première séance.

Conseil d'administration de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons

Les 14 administrateurs qui siègent au conseil d'administration de l'AQRCB sont :

Mme Marie-Josée Amyot, vice-présidente, finance, Les Eaux Naya

M. Jean Bigaouette , vice-président, achats, Agropur

, vice-président, achats, Agropur M. Patrick Charbonneau , vice-président, ventes et distribution, Canada , Pepsico

, vice-président, ventes et distribution, , Pepsico M. Robert Delisle , directeur des opérations, Est du Canada , Coca-Cola Canada

, directeur des opérations, Est du , Coca-Cola Canada Mme Édith Filion, vice-présidente et cheffe de la direction financière, Société des alcools du Québec (SAQ)

Mme Caroline Lavoie , directrice régionale des relations gouvernementales et avec l'industrie, Québec et Atlantique, Vins Arterra Canada

, directrice régionale des relations gouvernementales et avec l'industrie, Québec et Atlantique, Vins Arterra Canada M. Michel McArthur , vice-président, opérations, Eska

, vice-président, opérations, Eska M. Alain Ménard, vice-président développement et relation commerciale, marchands affiliés, Sobeys

Mme Marie -Ève Myrand, directrice générale, Association des microbrasseries du Québec (AMBQ)

-Ève Myrand, directrice générale, Association des microbrasseries du Québec (AMBQ) M. Martin-Pierre Pelletier , représentant, Alex Coulombe

, représentant, M. Philippe Roy , directeur général, Association des brasseurs du Québec (ABQ)

, directeur général, Association des brasseurs du Québec (ABQ) Mme Cynthia Shanks , première directrice principale - communications et développement durable, Keurig Dr Pepper Canada

, première directrice principale - communications et développement durable, Keurig Dr Pepper Canada Mme Amélie Toupin, directrice principale, opérations des ventes et affaires gouvernementales, Les Brasseries Sleeman

Mme Annick Van Campenhout , vice-présidente, progrès en alimentation et développement durable, Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ)

L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons

L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) a été créée par les producteurs de boissons qui sont distribuées dans des contenants au Québec. Elle a obtenu la désignation d'organisme de gestion du système de consigne par RECYC-QUÉBEC le 24 octobre 2022. Son mandat est d'élaborer et de gérer le système de consigne visant les contenants de boissons pour les producteurs selon le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP). Les obligations de l'AQRCB découlent du Règlement visant l'élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d'un système de consigne de certains contenants édicté en juin 2022. Pour en savoir plus, consultez www.onconsigne.ca. et www.aqrcb.org.

SOURCE L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)

Renseignements: Annie Jolicoeur, S2B L'agence, 514 231-5818, [email protected]; Normand Bisson, AQRCB, [email protected]