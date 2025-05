Bilan du secteur minier - Faits et chiffres de l'industrie minière canadienne - État des lieux de l'industrie minière canadienne

OTTAWA, ON, le 21 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association minière du Canada (AMC) publie le Bilan du secteur minier - Faits et chiffres de l'industrie minière canadienne, un rapport qui donne un aperçu des tendances actuelles dans le secteur minier canadien en fonction des statistiques et analyses les plus récentes.

L'état actuel de l'industrie minière et de l'économie canadienne est très bon. En 2023, la contribution du secteur était de 117 milliards de dollars, soit 4 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada. Le secteur minier englobe l'extraction, les activités minières, la fabrication de métaux de première fusion et de minéraux, et la production en aval de métaux et de minéraux. En incluant les activités minières, l'exploitation de carrières et l'extraction de pétrole et de gaz, la contribution du secteur s'élève à 5,1 % du PIB, ce qui représente une part stable et significative de l'économie canadienne au cours de la dernière décennie, et l'extraction minière de sables bitumineux de l'Alberta y joue un rôle de premier plan. Le secteur comptait 430 000 personnes occupant des emplois de grande qualité, auxquels s'ajoutaient 281 000 emplois indirects, ce qui représente une personne salariée sur 28 au sein de la population active canadienne. L'industrie des minéraux, notamment, emploie de nombreuses travailleuses et de nombreux travailleurs autochtones, fournissant des emplois à plus de 12 000 Autochtones en 2023.

L'extraction a permis de générer 54,8 milliards de dollars au titre du PIB.

Les services miniers ont généré 8,6 milliards de dollars au titre du PIB.

La fabrication de métaux de première fusion et de minéraux a permis de générer 21 milliards de dollars au titre du PIB.

La production en aval de métaux et de minéraux a généré 32,4 milliards de dollars au titre du PIB.

Le pétrole et le gaz représentaient le quart de l'ensemble des exportations canadiennes, soit 177 milliards de dollars. En 2022, le Canada était le troisième exportateur de pétrole brut en importance, représentant 9 % des exportations mondiales.

La production de pétrole brut au Canada est passée de 1,3 milliard de barils en 2016 à 1,7 milliard en 2024. La majorité du pétrole brut canadien est exporté, et cette proportion est en hausse : de 86 % de la production en 2016 à 90 % en 2024. Grâce à nos infrastructures et à nos liens commerciaux solides avec les États-Unis, notre pétrole brut est exporté principalement vers ce pays, qui reçoit plus de 95 % de nos exportations.

« Malgré certains obstacles économiques, l'industrie minière a été une source constante de croissance pour l'économie canadienne », affirme Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. « Alors que le Canada et ses alliés s'efforcent d'obtenir des minéraux critiques pour atteindre leurs objectifs en matière d'économie, de sécurité et de climat, ces chiffres montrent la richesse que nous pourrions générer au Canada en tirant parti de nos ressources minérales. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers : les défis géopolitiques, les préoccupations en matière de sécurité nationale, la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et la nécessité fondamentale de construire et de maintenir une économie forte face aux tarifs douaniers nécessiteront beaucoup plus de substances extraites des mines que nous n'en produisons actuellement. Le secteur minier canadien est mieux placé que la plupart des autres pour résister aux obstacles économiques causés par les droits de douane. Il est donc temps de redoubler d'efforts pour attirer de nouveaux investissements dans ce secteur important de l'économie canadienne. »

L'industrie minière du Canada produit plus de 60 métaux et minéraux. La valeur totale de la production minérale canadienne en 2023 s'élevait à 71,9 milliards de dollars, comparativement à 58,6 milliards de dollars en 2021. Cette croissance est attribuable à l'augmentation des valeurs de production des non-métaux et du charbon. La valeur totale de la production de minéraux et de métaux a quadruplé depuis 2000. Le Canada figure parmi les principaux producteurs de métaux et de minéraux non métalliques au monde. Il s'agit du premier producteur de potasse, du deuxième producteur de niobium et d'uranium, et du troisième producteur de diamants précieux et de palladium (selon le contenu métallique).

La hausse des prix des produits de base a stimulé la valeur de l'or, et l'industrie a désormais atteint le deuxième rang des exportations du Canada, après les véhicules de tourisme. Les exportations canadiennes de produits minéraux atteignent de nouveaux records, en grande partie grâce à la production d'or. L'économie de l'avenir a besoin des minéraux et métaux du Canada. Pour fournir les ressources nécessaires, le Canada doit favoriser un environnement d'investissement et de contexte réglementaire plus efficace. Ces dernières années, le gouvernement fédéral a pris des engagements favorables à l'égard du secteur minier, notamment dans le cadre de la Stratégie canadienne des minéraux critiques, de l'énoncé économique de l'automne et des budgets de 2022, 2023 et 2024. Ces mesures sont encourageantes, mais le véritable témoignage de la réussite réside dans la mise en œuvre efficace et efficiente de politiques qui accélèrent l'acheminement des minéraux et des métaux canadiens vers les marchés mondiaux qui les réclament. Pour atteindre cet objectif, le rapport formule les recommandations suivantes.

Les investisseurs et les sociétés minières souhaitent investir dans de nouvelles mines, accroître les mines existantes et renforcer la capacité d'affinage et de fusion au Canada. Malheureusement, l'inefficacité réglementaire peut ralentir l'élan du projet. Il est particulièrement important d'agir sur la coordination avec les provinces, notamment en renforçant l'utilisation des évaluations de substitution (un projet, un examen), la coordination au sein du gouvernement fédéral et l'amélioration des processus de consultation des populations autochtones.

Le secteur minier aura besoin de plus de cent mille nouvelles travailleuses et nouveaux travailleurs au cours de la prochaine décennie. L'industrie peut tirer parti de son succès en matière de recrutement de personnel autochtone, mais elle devra améliorer le recrutement des femmes, des jeunes travailleuses et travailleurs et des minorités visibles pour refléter les caractéristiques démographiques de la main-d'œuvre canadienne. L'augmentation du nombre de personnes diplômées universitaires et collégiales dans des domaines liés à l'industrie minière contribuera également à créer un solide bassin de travailleuses et travailleurs pour la prochaine génération.

Le transport des minéraux et des métaux des mines aux installations de traitement devient de plus en plus difficile. En 2024, le Canada a connu sa toute première interruption simultanée du service ferroviaire des deux chemins de fer de classe 1. Les lock-out aux ports de la Colombie-Britannique et du Québec menaçaient d'arrêter la circulation des marchandises par navire. Les coûts du transport routier et ferroviaire demeurent bien supérieurs à leurs niveaux d'avant la pandémie. Le gouvernement étant aux prises avec des problèmes d'approvisionnement qui touchent l'économie entière, il demeure difficile de trouver des solutions concrètes, comme des correctifs législatifs à d'anciennes recommandations de l'industrie minière pour aider le réseau de transport à surmonter ces obstacles.

La croissance continue du secteur minier est essentielle tant pour l'économie canadienne que pour l'environnement. Une industrie minière solide se traduit par des emplois sécuritaires et bien rémunérés pour des centaines de milliers de personnes, et un secteur de production de minéraux et de métaux doté de normes environnementales et de travail élevées. Les partenaires commerciaux et alliés du Canada comptent de plus en plus sur nous pour assurer un approvisionnement sûr et stable en minéraux et en métaux, et il incombe au gouvernement et à l'industrie de collaborer pour livrer les substances extraites des mines nécessaires à l'établissement de l'économie verte de l'avenir.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le rapport Bilan du secteur minier - Faits et chiffres de l'industrie minière canadienne de l'AMC, et sur ses politiques recommandées, visitez ce lien.

