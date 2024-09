OTTAWA, ON, le 30 sept. 2024 /CNW/ - La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation se veut un moment de réflexion sur les préjudices causés par la colonisation à plusieurs générations de membres des Premières Nations, d'Inuits et de Métis. Cette journée a pour but de rendre hommage aux survivantes et aux survivants, ainsi qu'aux familles et aux communautés touchées, et de mieux expliquer l'histoire et les séquelles des pensionnats autochtones.

Au cours des dernières années, l'Association médicale canadienne (AMC) s'est penchée sur sa propre participation et celle de l'ensemble de la profession médicale aux injustices dont ont souffert les peuples autochtones. Nous avons collaboré étroitement avec un Cercle d'orientation stratégique, des aînées et aînés et des gardiennes et gardiens du savoir pour comprendre les préjudices passés et présents subis par les Autochtones au sein du système de santé, et définir un objectif à long terme visant à promouvoir des soins de santé plus équitables pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis.

Au début du mois, l'AMC a présenté des excuses officielles aux peuples autochtones pour les torts causés par la profession médicale. Ces excuses sont le début d'un long cheminement qui devra être ponctué d'actions concrètes. C'est pourquoi nous avons également publié les premières étapes de notre plan de RéconciliACTION, élaboré avec l'aide des peuples autochtones, qui décrit comment nous prévoyons d'améliorer leur santé et leur bien-être, d'inspirer la profession médicale dans sa démarche de vérité et de réconciliation, et de favoriser la réconciliation au sein même de l'AMC.

À l'heure où l'AMC poursuit son processus de réconciliation, notamment en défendant le droit à l'autodétermination des peuples autochtones, elle invite toutes les organisations et toutes les personnes au pays à profiter de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation pour réfléchir à des mesures significatives qu'elles pourraient prendre dans leur propre cheminement.

Dre Joss Reimer

Présidente, AMC

