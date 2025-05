OTTAWA, ON, le 26 mai 2025 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) presse le nouveau gouvernement d'intégrer à son programme parlementaire les promesses faites en campagne électorale, notamment améliorer l'accès aux soins, augmenter le nombre de médecins, construire des cliniques et soutenir les soins de santé dirigés par les Autochtones.

L'AMC est satisfaite que ses recommandations visant à améliorer les soins de santé pour l'ensemble de la population canadienne aient été prises en compte dans la plateforme électorale libérale. Les Canadiennes et les Canadiens subissent suffisamment de pressions liées à l'économie et à l'abordabilité, et ne devraient pas avoir à se préoccuper de l'accès aux soins.

Nous reconnaissons, tout comme le premier ministre Carney, que notre force repose sur notre détermination à travailler ensemble, partout au pays. Les solutions ne peuvent pas être apportées en vase clos, un palier de gouvernement à la fois. Pour améliorer notre système de santé afin de véritablement répondre aux besoins de la population, il faut un leadership fédéral fort et la collaboration de toutes et tous.

L'AMC est prête à travailler avec le nouveau gouvernement pour mettre en œuvre des solutions qui placeront notre système de santé au cœur de la stratégie économique du Canada.

Dre Joss Reimer

Présidente de l'AMC

SOURCE Association médicale canadienne

