TORONTO, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Jil McIntosh est la journaliste automobile canadienne de l'année 2025 de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC). Le prix décerné à Jil a été annoncé en personne au Hockley Valley Resort à Mono, en Ontario, le jeudi 16 octobre 2025. Jil a été récompensée parmi un groupe des meilleurs journalistes automobiles du Canada reconnus pour leurs réalisations dans 10 catégories lors de la 42e édition des prix annuels du Journalisme automobile de l'AJAC. C'est la deuxième fois que Jil remporte le prix de la journaliste automobile de l'année de l'AJAC, en plus de deux secondes places.

Craig Dickie, Range Rover Canada, remet à Jil MicIntosh le prix du Journaliste de l'année 2025. (Groupe CNW/Association des Journalistes Automobile du Canada)

« Range Rover est honoré de parrainer le prix du ou de la journaliste de l'année de l'AJAC pour la 42e année consécutive », a déclaré Taylor Hoel, directeur du marketing et des relations publiques chez JLR Canada. « Merci à tous les journalistes qui ont soumis leurs travaux cette année, et félicitations à Jil McIntosh d'avoir remporté le prix de la journaliste de l'année! Jil a su vulgariser avec brio des sujets techniques très complexes et les rendre accessibles aux lecteurs. Son style raffiné a séduit les juges, qui se sont sentis captivés et bien informés. Nous tenons également à féliciter Isabelle Havasy pour son titre de finaliste. »

« La remise des prix Journalisme automobile canadien est toujours l'un de mes moments préférés de l'année », a déclaré le président de l'AJAC, Evan Williams. « Les journalistes automobiles professionnels canadiens trouvent toujours de nouvelles histoires à raconter et de nouvelles façons de le faire. Nous éduquons, informons et parfois même émouvons le public canadien. C'est le moment de l'année où nous avons l'occasion d'honorer nos membres et leur travail, ainsi que de célébrer et de reconnaître l'excellence du journalisme automobile canadien. Félicitations à toutes les personnes en nomination cette année, à tous nos lauréats et lauréates, et tout particulièrement à Jil McIntosh, qui a reçu notre plus haute distinction, celle de la journaliste automobile canadiennne de l'année, présentée par Range Rover. »

Voici la liste complète des gagnants et gagnantes de la 42e édition des prix annuels du Journalisme automobile de l'AJAC :

Journaliste de l'année présenté par Range Rover

Gagnante : Jil McIntosh

https://driving.ca/column/how-it-works/auto-industry-vehicle-safety-vs-personal-safety

https://driving.ca/column/how-it-works/pilot-escort-trucks-cargo-oversize-load-transport

https://driving.ca/features/maintenance/does-using-the-right-engine-oil-really-matter

https://driving.ca/column/how-it-works/ev-electric-vehicle-myths-facts-range-tires

Finaliste : Isabelle Havasy

https://autosphere.ca/fr/carrosserie/2025/04/28/quand-la-rouille-defie-le-temps-anatomie-de-la-restauration-de-voitures-anciennes/

https://autosphere.ca/fr/concessionnaires/2025/05/12/le-marche-du-detail-dans-loeil-du-cyclone-de-la-guerre-tarifaire/

Prix du journalisme automobile décernés par Wakefield Castrol - sujets techniques

Gagnant : Matthew Guy

https://driving.ca/car-culture/auto-tech/ford-vehicle-testing-facility-research

Finaliste : David Chao

https://www.youtube.com/watch?v=-_yUDhEbSFM

Prix du journalisme automobile décernés par Wakefield Castrol - essais routiers

Gagnant : Jeff Wilson

https://www.autotrader.ca/editorial/20250818/2026-audi-rs-3-review?srsltid=AfmBOop_MbIZzPekadQt6yfoXEgmLhVEtxdrHv7i56UXNmS60FA527X3

Finaliste : Stephanie Wallcraft

https://driving.ca/reviews/2025-volkswagen-id-buzz-long-wheelbase-first-drive

Prix du journalisme pour les articles de fond présenté par Subaru Canada

Gagnant : Jeff Wilson

https://driving.ca/feature/2025-jeep-wrangler-gladiator-therapy-ptsd-mclean

Finaliste : Isabelle Havasy

Prix https://autosphere.ca/fr/mecanique/2025/01/09/latelier-mecanique-qui-conjugue-passe-present-et-futur/

Prix du journalisme d'aventure et de tourisme présenté par Mitsubishi Motors Canada

Gagnante : Stephanie Wallcraft

https://driving.ca/feature/road-trip-arctic-ocean-2025-toyota-4runner

Finaliste : Dan Heyman

Discovered: British Icons: Rolling As Royalty with Range Rover

Prix du journalisme automobile d'affaires décerné par Kal Tire

Gagnante : Stephanie Wallcraft

https://driving.ca/features/shopping-advice/sub-20000-new-cars-cheap-affordable-canada

Finaliste : Matthew Guy

https://www.autotrader.ca/editorial/20250715/stacks-of-vintage-car-advertising-show-the-wild-cost-of-options-in-the-60s-and-70s? srsltid=AfmBOorE9zhgiA9un-yCAWy6oX_HiwRxnFrsmJCEVf6BylxSpgrkEg5R

Prix du journalisme pour la diversité, l'équité et l'inclusion présenté par Genesis Motors Canada

Gagnant : Perry Lefko

https://canadianautodealer.ca/2025/05/rise-up/

Finaliste : Jeff Wilson

https://driving.ca/feature/2025-jeep-wrangler-gladiator-therapy-ptsd-mclean

Prix du journalisme environnemental présenté par Hyundai Canada

Gagnant : Graham Heeps

https://amainsider.ama.ab.ca/summer-2025/the-cold-hard-facts-about-evs

Finaliste : David Chao

https://www.youtube.com/watch?v=cgiWZLC5Wno

Prix de la photographie présenté par Mazda Canada - photo publiée

Gagnant : Jeff Wilson

Finaliste : Matthew Guy

Prix de la photographie présenté par Mazda Canada - photo non publiée

Gagnant : Jeff Wilson

Finaliste : Elle Alder

Prix du journalisme en sécurité routière présenté par Volvo Car Canada

Gagnante : Stephanie Wallcraft

https://driving.ca/features/ev-fires-electric-latches-safety-tesla

Finaliste : Mark Toljagic

https://www.thestar.com/life/autos/car-fires-are-more-common-than-you-think-what-are-the-common-causes/article_f50f5423-94c1-4d25-a6a6-6ed79128e4fe.html

Prix du vidéojournalisme présenté par Toyota Canada

Gagnant : Stephen Elmer

https://www.youtube.com/watch?v=EthIz77bHNA

Finaliste : Jodi Lai

https://www.youtube.com/watch?v=puzGoyQ2Ad8

Prix Tony Sloga en reconnaissance d'un soutien constant et remarquable aux objectifs du journalisme automobile au Canada

Récipiendaire : David Klan, président, Mazda Canada

Prix de l'AJAC pour une carrière exceptionnelle

Récipiendaires : Éric Descarries et Jim Kerr

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes, de vidéastes et de membres corporatifs qui s'intéressent à l'automobile et à l'industrie automobile canadienne. Collectivement, ses principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien et de garantir aux consommateurs canadiens une couverture factuelle et éthique des questions liées à l'automobile et à l'industrie automobile. Ces objectifs sont atteints grâce au travail de ses membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules organisés par l'AJAC, à savoir les prix de la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), les prix de l'innovation et l'ÉcoRandonnée.

