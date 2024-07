TORONTO, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Jane Griffith, présidente, Association des administrateurs de sociétés LGBTQ+ Canada (l'« Association »), son équipe et des parties prenantes se sont jointes à Nicole Rosenberg, vice-présidente, Gouvernance et durabilité, Groupe TMX, pour fermer les marchés.

L'Association s'efforce de favoriser la diversité au sein du secteur de la gouvernance d'entreprise au Canada grâce à une présence LGBTQ+. Elle est la première et la seule organisation de ce type à fournir des services, du soutien et du réseautage au nom des membres LGBTQ+ existants et aspirants de conseils d'administration. Les membres de l'Association comprennent des professionnelles et des professionnels LGBTQ+ hautement qualifiés possédant les compétences et l'expertise nécessaires pour faire une différence dans les conseils d'administration. L'Association des administrateurs de sociétés LGBTQ+ Canada est affiliée à l'Association of LGBTQ+ Corporate Directors, d'envergure mondiale, et à l'Australian LGBTQ+ Board & Executive Inclusion.

