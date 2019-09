L'Association de l'industrie électrique du Québec et Hydroélectricité Canada signent une entente visant à favoriser le développement de la relève et le transfert de connaissances

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la conférence annuelle d'Hydroélectricité Canada (HC) qui se tient cette semaine à Montréal, l'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) et HC sont fières d'annoncer la conclusion d'une entente de collaboration visant à accroître les échanges et stimuler les collaborations entre ces associations dans le but de mieux soutenir les besoins de l'industrie.

Cette entente se situe dans un contexte favorable où les défis et opportunités de l'industrie hydroélectrique sont nombreux. En effet, si l'offre et la demande en électricité sont en transformation rapide, la tendance globale est nettement vers un accroissement de la demande en électricité verte, produite de sources renouvelables. Ainsi, d'importants investissements se poursuivent partout au Canada pour accroître le développement des filières renouvelables, notamment en hydroélectricité, tandis qu'une partie importante des infrastructures existantes nécessitera des travaux de réfection majeurs au cours des prochaines années.

Dans un tel contexte, compte tenu du potentiel de croissance soutenu pour les prochaines décennies et des besoins importants pour innover davantage, les enjeux du renouvellement de la main-d'œuvre spécialisée et du transfert de connaissances ont été identifiés comme prioritaires par l'industrie électrique du Québec. L'AIEQ, avec le soutien de HC, souhaite ainsi contribuer à bien définir les besoins de l'industrie du Québec, en collaboration avec d'autres partenaires du domaine du développement de la main-d'œuvre et du transfert de connaissances spécialisées.

« L'Hydroélectricité représente 60 % de l'électricité produite au Canada et les efforts des gouvernements pour réduire les GES rendent inéluctables les investissements soutenus et durables pour maintenir les actifs à niveau et accroître l'apport de cette source d'énergie dans le mix énergétique canadien. Cette collaboration avec l'AIEQ, qui vise à soutenir la relève au sein de l'industrie, s'inscrit parfaitement dans la mission d'Hydroélectricité Canada de faire la promotion de l'hydroélectricité auprès des jeunes », a déclaré Mme Anne-Raphaëlle Audouin, présidente d'Hydroélectricité Canada.

« Cette collaboration avec Hydroélectricité Canada arrive à un bon moment pour l'industrie du Québec, un écosystème de classe mondiale qui jouit d'une réputation d'excellence à l'échelle nationale et internationale, particulièrement dans le domaine de l'hydroélectricité. Cette réputation enviable positionne avantageusement le Québec pour tirer avantage des investissements colossaux qui seront requis au Canada et partout dans le monde pour décarboniser la production d'électricité et accroître les efforts d'innovation », a déclaré M. Denis Tremblay, président-directeur général de l'AIEQ.

À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif ayant plus de 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique québécoise, un acteur économique de premier plan qui emploie 63 000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards annuellement et à 16,9 milliards de dollars au PIB du Québec. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont reconnus mondialement.

Par ses nombreuses initiatives, l'AIEQ favorise un climat d'affaires propice à la transition énergétique et à la croissance de l'écosystème de l'industrie électrique du Québec. Elle fait valoir auprès des grands décideurs l'importance de notre secteur économique et la nécessité de poursuivre les investissements et l'innovation dans les infrastructures électriques dans le monde.

À propos d'Hydroélectricité Canada

Fondée en 1998, Hydroélectricité Canada (HC) est l'association industrielle nationale sans but lucratif dont la mission est de représenter l'industrie hydroélectrique. Ses nombreux membres proviennent de tous les secteurs de cette industrie : producteurs d'électricité, fabricants, promoteurs, firmes d'ingénierie, sociétés de conseil, etc. Ensemble, les membres d'Hydroélectricité Canada représentent plus de 95 % de la puissance hydroélectrique installée au Canada. Ils prônent la mise en valeur et l'utilisation responsables de l'hydroélectricité afin de répondre de façon viable aux besoins énergétiques présents et futurs du Canada. L'hydroélectricité représente plus de 60 % de l'électricité produite au Canada, pays qui occupe le deuxième rang mondial des producteurs d'hydroélectricité, et dont le réseau électrique est l'un des plus propres du monde.

SOURCE Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ)

Renseignements: et demandes des médias, Virginie Duval, Directrice des communications, AIEQ - 514 281-0615, poste 124, vduval@aieq.net; Xenia Hébert, Coordonnatrice, Communications et événements, Hydroélectricité Canada, 613 751-6655, poste 2, xenia@waterpowercanada.ca

Related Links

http://www.aieq.net