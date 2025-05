L'AIEQ se réjouit de l'ambition d'Hydro-Québec d'intégrer 3 000 MW d'énergie solaire d'ici 2035 et du premier lancement d'appel d'intérêt de 300 MW

MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - L'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) salue l'annonce d'Hydro-Québec de développer une capacité de production de 3 000 MW d'énergie solaire d'ici 2035. Cette initiative, structurée et évolutive, représente un jalon majeur vers un mix énergétique plus diversifié, résilient et aligné avec les principes d'autonomie énergétique et de développement durable du Québec. L'intégration du solaire comme source complémentaire à l'hydroélectricité, à l'éolien et à l'efficacité énergétique ouvre la voie à de nouvelles retombées économiques, à une meilleure résilience du réseau et à une participation accrue des communautés d'accueil, y compris les Premières Nations et les Inuits.

« Nous nous réjouissons de cette volonté claire de tirer le meilleur parti de toutes nos ressources. La diversification du mix énergétique est essentielle pour renforcer notre résilience collective et saisir les occasions économiques partout au Québec.» a déclaré Alain Sayegh, président du conseil d'administration de l'AIEQ

L'AIEQ salue également le lancement du premier appel d'offres pour des parcs solaires de 300 MW raccordés au réseau de distribution, ainsi que les mesures annoncées pour encourager l'autoproduction et l'accès à l'énergie solaire pour les ménages et les entreprises.

« Ce virage témoigne d'une volonté affirmée de bâtir un système énergétique moderne, inclusif et à l'image du savoir-faire québécois. À l'AIEQ, nous croyons fermement que l'innovation et la collaboration citoyenne et institutionnelle sont les clés d'une transition énergétique réussie, plus rapide et d'un avenir plus durable pour tous. » a ajouté Marie Lapointe, présidente-directrice générale de l'AIEQ

L'AIEQ continuera de soutenir ses membres et partenaires dans le développement de cette filière prometteuse et de contribuer activement à l'atteinte des ambitions énergétiques du Québec.

