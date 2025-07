L'AIEQ félicite Claudine Bouchard pour sa nomination à titre de présidente-directrice générale d'Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 3 juill. 2025 /CNW/ - L'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) félicite chaleureusement Claudine Bouchard pour sa nomination à titre de présidente-directrice générale d'Hydro-Québec. Forte d'une carrière de plus de 25 ans au sein de la société d'État, Mme Bouchard occupera ce rôle stratégique alors que l'entreprise poursuit la réalisation de son Plan d'action 2035, un projet majeur pour l'avenir énergétique du Québec. L'AIEQ se réjouit de la désignation d'une leader visionnaire, dont les expériences et les résultats concrets en projets d'infrastructure et en gestion de réseaux seront essentiels pour guider Hydro-Québec vers de nouveaux sommets.

« La nomination de Claudine Bouchard à la tête d'Hydro-Québec est une excellente nouvelle pour le Québec et pour l'industrie électrique. Son expertise et sa connaissance approfondie du secteur seront des atouts majeurs dans l'accomplissement des objectifs ambitieux de la société d'État, soit la performance du réseau, l'efficacité énergétique et la réfection et la croissance des infrastructures requises à la transition énergétique et la croissance du Québec » a déclaré Marie Lapointe, présidente-directrice générale de l'AIEQ

« Avec son leadership éprouvé et son approche pragmatique, Mme Bouchard est parfaitement placée pour relever les défis à venir et assurer la croissance d'Hydro-Québec dans un contexte de mutation énergétique. L'AIEQ est fière de soutenir son leadership et toute l'industrie électrique est prête à l'accompagner en innovation et meilleures pratiques dans tous les projets à venir dans la société d'État » a ajouté Alain Sayegh, président du conseil d'administration de l'AIEQ

À propos de l'AIEQ

L'AIEQ vise à promouvoir un climat d'affaires favorable à l'écosystème de l'industrie électrique du Québec, positionnant la province au cœur de la transition énergétique mondiale. Reconnue mondialement pour son expertise, l'AIEQ aspire à faire du Québec un carrefour d'innovation qui accélère le déploiement des technologies et des infrastructures soutenant l'utilisation intelligente de l'énergie électrique verte.

SOURCE Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ)

Renseignements et demandes des médias : Christelle Masson, MBA, Directrice, Approvisionnement stratégique, Talents et Communications, Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ), 514 812-5237, [email protected]