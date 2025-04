L'AIEQ salue la trajectoire ambitieuse d'efficacité énergétique lancée par Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - L'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) accueille très favorablement l'annonce d'Hydro-Québec concernant sa nouvelle trajectoire d'efficacité énergétique de 10 milliards de dollars d'ici 2035 - la plus ambitieuse de son histoire. Cette initiative positionne le Québec à l'avant-garde d'une transition énergétique efficace, équitable et durable.

Dans un contexte où chaque kilowatt compte, cette démarche témoigne d'une volonté concrète de maximiser les ressources déjà disponibles tout en réduisant les émissions, en soutenant la compétitivité industrielle et en améliorant le pouvoir d'achat des ménages québécois.

« Cette initiative s'inscrit parfaitement dans la logique du triangle énergétique que nous défendons : sécurité d'approvisionnement, compétitivité économique et durabilité environnementale. En valorisant l'efficacité énergétique - la source d'énergie la plus propre et la moins coûteuse - Hydro-Québec pose un geste fort envers l'efficacité énergétique, tout en stimulant l'innovation dans notre écosystème énergétique. » a déclaré Alain Sayegh, président du conseil d'administration de l'AIEQ

Avec des mesures concrètes touchant tant les ménages que les entreprises et les institutions, cette trajectoire viendra soutenir la modernisation des infrastructures, renforcer les compétences locales et créer plus de 5 000 emplois dans toutes les régions du Québec.

« L'AIEQ applaudit cette vision ambitieuse d'Hydro-Québec, qui fait de l'efficacité énergétique une priorité nationale. En mobilisant l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur électrique, cette stratégie permet non seulement d'accroître notre autonomie énergétique, mais aussi d'ancrer la transition énergétique dans l'innovation, la rigueur et la collaboration - des valeurs que nous partageons pleinement. » a ajouté Marie Lapointe, présidente-directrice générale de l'AIEQ

L'AIEQ invite l'ensemble de ses membres et partenaires à se saisir de cette opportunité pour accélérer l'adoption de technologies efficaces, renforcer la formation des talents, et bâtir ensemble un Québec énergétique plus intelligent, et ce en facilitant les liens entre les fournisseurs de service et les clients québécois.

