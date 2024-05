Ce financement aidera les bureaux de l'association Community Futures British Columbia à fournir aux communautés rurales les services de développement économique de base dont elles ont tant besoin.

VANCOUVER, BC, le 9 mai 2024 /CNW/ - Les entreprises des régions rurales de la Colombie-Britannique jouent un rôle essentiel dans une économie forte et diversifiée en soutenant les familles, en créant des emplois et des communautés prospères. L'association Community Future British Columbia (CFBC), avec ses 34 bureaux membres, comprend bien les besoins de ces entreprises. Elle offre un soutien spécialisé adapté aux entreprises, aux organisations et aux collectivités.

L’association Community Futures British Columbia reçoit 3,9 millions de dollars pour soutenir les entreprises rurales (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine du développement économique, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé l'octroi d'une aide de 3,9 millions de dollars à l'association Community Futures British Columbia.

Cette annonce fait suite à l'engagement pris par le ministre Sajjan lors de la conférence annuelle de l'association CFBC à Fort St. John en septembre 2023 de fournir un soutien immédiat et temporaire pour aider les sociétés d'aide au développement des collectivités à continuer à fournir des services dans les régions rurales.

Grâce au financement, l'association CFBC continue à soutenir les petites entreprises comme Fresh Coast Market à Port Alberni. L'entreprise, qui appartient à une femme, cuisine des repas faits maison en utilisant des produits frais et des fournisseurs locaux. Grâce au financement de l'expansion de l'entreprise et aux services de développement, l'entreprise a généré de la croissance et des possibilités d'emploi.

L'association a également aidé Fern & Co. Creative Collective, le premier fournisseur de services de soins personnels non binaires de Salmon Arm, qui a fait croître son entreprise et a des projets d'expansion grâce au soutien du Programme d'aide aux entrepreneurs ayant une incapacité (PAEI).

L'association CFBC et ses bureaux membres s'engagent en faveur d'économies rurales fortes. PacifiCan s'engage à travailler avec l'association pour s'assurer de faire perdurer les services dont ont besoin les petites entreprises comme Fresh Coast Market et Fern & Co. Creative Collective.

Citations

« Dans toute la province de la Colombie-Britannique, des gens travaillent dur pour réaliser leurs rêves et les transformer en entreprises prospères. PacifiCan et l'association Community Futures British Columbia s'engagent à faire en sorte que ces entrepreneurs, y compris dans les régions rurales, profitent du soutien dont ils ont besoin pour réussir. Ce financement démontre l'engagement du gouvernement envers l'association Community Futures British Columbia et le soutien qu'elle apporte aux communautés de la Colombie-Britannique. Il s'agit d'une étape cruciale pour PacifiCan, l'association Community Futures British Columbia et les entreprises que nous soutenons. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

« La contribution financière de PacifiCan est importante et renforcera les capacités de l'association Community Futures, ce qui nous permettra de continuer à apporter un soutien de qualité et en temps opportun aux entreprises rurales de la Colombie-Britannique. »

- Troy Dungate, président bénévole de l'association Community Futures British Columbia

Faits en bref

L'association Community Futures British Columbia encourage l'esprit d'entreprise et stimule l'économie dans les régions rurales de la province par l'intermédiaire de ses 34 bureaux membres.

L'association Community Futures British Columbia reçoit des fonds de PacifiCan pour aider les Britanno-Colombiens et Britanno-Colombiennes à démarrer, à développer et à faire prospérer leurs entreprises.

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique régional dédiée à la Colombie-Britannique. PacifiCan travaille avec des partenaires qui développent des entreprises innovantes, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans toute la province.

