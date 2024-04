TORONTO, le 10 avril 2024 /CNW/ - Lisa Baiton, présidente et chef de la direction, Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), ainsi que des membres du conseil d'ACPP, accompagnés de Brad Wells, chef du groupe Énergie à BMO Marchés des capitaux, ainsi que de membres de son équipe, se sont joints à David Chelich, chef de secteur, Développement des affaires, Bourse de Toronto (TSX), et à Robert Peterman, chef des affaires commerciales, TSX, pour ouvrir les marchés et souligner la tenue annuelle du Symposium sur l'énergie organisé par l'ACPP et BMO Marchés des capitaux.

L’Association canadienne des producteurs pétroliers ouvre les marchés Mercredi 10 avril 2024

Cet événement annuel constitue une tribune importante pour établir des liens entre le secteur de l'énergie et les investisseurs. Le symposium donne lieu à des discussions sur les stratégies d'entreprise, sur le rendement du secteur de l'énergie ainsi que sur les tendances qui font évoluer ce secteur. Il concourt aussi à faciliter les investissements. Parmi les délégués de la conférence se trouvent des gestionnaires de portefeuille institutionnel acheteurs, des gestionnaires de fonds, des chefs de sociétés productrices de pétrole et de gaz en amont les plus importantes au Canada, ainsi que des leaders de sociétés de redevances énergétiques, de sociétés de services énergétiques et de sociétés d'infrastructures énergétiques.

