L'Association canadienne des pharmacies de quartier nomme sa nouvelle présidente, Renée St-Jean

TORONTO, le 13 juill. 2026 /CNW/ - L'Association canadienne des pharmacies de quartier (ci-après les « Pharmacies de quartier ») est heureuse d'annoncer la nomination de Renée St-Jean, Vice-présidente, Gouvernance des opérations d'entreprise -- Pharmacie et pharmacovigilance chez Cencora, en tant que présidente du conseil d'administration de l'Association pour un mandat de deux ans. Plus récemment, Renée a occupé le poste de vice-présidente du conseil -- un poste auquel elle avait été nommée en 2025.

Pharmacienne bilingue comptant plus de 25 ans d'expérience en leadership dans le domaine des soins de santé, Renée a consacré sa carrière à faire progresser la pratique de la pharmacie et à améliorer les soins aux patients au Canada. Elle a occupé des postes de haute direction dans les domaines de la pharmacie spécialisée, la pharmacie hospitalière et communautaire, la consultation en réglementation et la gestion des opérations pharmaceutiques. Renée détient une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université d'Ottawa et est une fervente défenseure des soins intégrés et centrés sur le patient; pour elle, les meilleurs résultats en matière de santé s'obtiennent grâce à la collaboration entre les partenaires du système de santé.

Renée succède à Marie-Claude Vézina, vice-présidente principale et cheffe des réseaux chez Metro Inc., qui a terminé avec succès son mandat de deux ans à titre de présidente et qui continuera de soutenir l'Association à titre de présidente sortante pour un mandat d'un an, contribuant ainsi à assurer une transition harmonieuse de la direction.

En revenant sur son mandat, Marie-Claude déclare : « Occuper le poste de présidente des Pharmacies de quartier au cours des deux dernières années a été un privilège. Avec notre conseil d'administration, nous avons défini une orientation stratégique ambitieuse pour l'Association grâce à Prescription for Success -- une feuille de route qui reconnaît que des entreprises du secteur solides et durables constituent le fondement de l'élargissement de l'accès aux soins et du renforcement du système de santé canadien. Je suis fière des progrès que nous avons réalisés pour renforcer l'Association, faire entendre davantage la voix de la pharmacie auprès des gouvernements et des partenaires, et positionner le secteur en vue d'une réussite à long terme. Au nom de notre conseil d'administration, je tiens à féliciter Renée pour sa nomination à titre de présidente. Renée apporte une vaste expérience, une vision stratégique remarquable et un style de leadership axé sur la collaboration. Je sais qu'elle saura diriger l'Association avec assurance alors que celle-ci tourne la page de son prochain chapitre. »

S'appuyant sur cet élan, l'Association se concentre maintenant sur la mise en œuvre de la prochaine phase de sa stratégie : renforcer ses activités de défense des droits à l'échelle nationale, renforcer la valeur qu'elle offre à ses membres et à ses partenaires, et contribuer à façonner l'avenir de la pharmacie communautaire au Canada.

Sandra Hanna, cheffe de la direction des Pharmacies de quartier, a déclaré : « Je suis ravie d'accueillir Renée à titre de présidente et je me réjouis de travailler à ses côtés alors que nous poursuivons la réalisation de notre vision d'un secteur des pharmacies prospère et durable qui offre des soins exceptionnels tout en renforçant les communautés et l'économie canadienne. Sous la direction de Marie-Claude, notre conseil d'administration a établi de solides fondations stratégiques et positionné l'Association en vue de sa prochaine phase de croissance et d'impact. Aujourd'hui, l'Association est particulièrement bien placée pour tirer parti de cet élan en renforçant ses activités de défense des droits, en renforçant la valeur qu'elle offre à ses membres et à ses partenaires, et en contribuant à façonner l'avenir de la pharmacie au Canada. Je tiens également à remercier Marie-Claude pour son leadership exceptionnel, son partenariat et ses contributions durables à l'Association au cours des deux dernières années. »

Alors que l'Association écrit son prochain chapitre sous la direction de Renée, elle s'appuiera sur ces bases pour faire progresser des politiques qui soutiennent des activités durables dans la pharmacie, renforcent le rôle de la pharmacie dans les soins primaires et améliorent l'accès aux soins pour les Canadiens.

En prévision de son mandat à titre de présidente, Renée a déclaré : « Je suis honorée d'occuper le poste de présidente de Pharmacies de quartier à un moment charnière pour la pharmacie et pour l'ensemble du système de santé. Partout au Canada, les équipes des pharmacies jouent un rôle de plus en plus important dans l'amélioration de l'accès aux soins et dans l'obtention de meilleurs résultats en matière de santé. Je me réjouis de travailler avec notre conseil d'administration, nos membres, nos partenaires et l'équipe de Pharmacies de quartier afin de faire progresser des politiques et des initiatives qui renforcent les entreprises du secteur, élargissent l'accès aux soins et démontrent la valeur que notre secteur apporte aux patients, au système de santé et à l'économie canadienne. »

Au sujet de l'Association canadienne des pharmacies de quartier

Les Pharmacies de quartier représentent les principales organisations pharmaceutiques du Canada, y compris les chaînes, les enseignes, les pharmacies de soins de longue durée, les pharmacies spécialisées, celles des chaînes de supermarchés et des grands détaillants. Nous défendons le rôle des pharmacies dans les soins aux Canadiens, tant derrière que devant le comptoir. Nous visons à promouvoir des soins de santé durables pour toutes les parties prenantes en tirant parti de plus de 12 000 pharmacies commodément situées dans presque toutes les communautés au pays. Les pharmacies sont des endroits essentiels dans les soins aux patients.

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SOURCE Neighbourhood Pharmacy Association of Canada

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