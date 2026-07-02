Un nouveau rapport dévoile que le secteur de la pharmacie injecte près de 23 G$ dans l'économie et soutient plus de 273 000 emplois

TORONTO, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Les pharmacies du Canada font bien plus que de distribuer des médicaments et fournir des services de soins de première ligne. Ce sont des contributeurs importants à l'économie du pays selon un nouveau rapport publié par Signal49 Recherche.

Le rapport L'empreinte économique du secteur canadien des pharmacies révèle que le secteur canadien de la pharmacie génère annuellement 22,9 milliards de dollars de produit intérieur brut (PIB), soutient plus de 273 000 emplois, produit 14 milliards de dollars en revenus de travail et contribue à hauteur de 6,3 milliards de dollars en recettes fiscales pour l'ensemble des administrations publiques, selon les données économiques de 2024.

Le réseau canadien de 12 558 pharmacies, dont près des deux tiers sont des pharmacies communautaires indépendantes ou affiliées à une bannière, dessert des collectivités dans chaque province et territoire et joue un rôle essentiel tant dans la prestation des soins de santé que dans le développement économique local.

« Nous savons que les Canadiens considèrent leur pharmacie de quartier comme une destination de confiance en matière de soins de santé, mais cette étude démontre que les pharmacies constituent également une infrastructure économique essentielle, a déclaré Sandra Hanna, cheffe de la direction de l'Association canadienne des pharmacies de quartier. Les pharmacies soutiennent des centaines de milliers d'emplois, renforcent les économies locales, génèrent des milliards de dollars de revenus pour les gouvernements et améliorent l'accès aux soins dans des communautés de toutes tailles. Alors que les gouvernements se concentrent sur la stimulation de l'économie canadienne et le renforcement de l'accès aux soins de santé, les pharmacies occupent une position unique pour faire progresser ces deux priorités. »

Parmi les résultats clés du rapport, notons :

22,9 G$ de PIB annuel sont générés par le secteur canadien de la pharmacie

de PIB annuel sont générés par le secteur canadien de la pharmacie Plus de 273 000 emplois sont soutenus dans toute l'économie canadienne

sont soutenus dans toute l'économie canadienne 14 G$ en revenus de travail et 6,3 G$ en recettes fiscales sont générés chaque année.

en revenus de travail et sont générés chaque année. Pour chaque dollar de production directe généré par les pharmacies, 0,20 $ d'activité économique supplémentaire est créé ailleurs dans l'économie.

est créé ailleurs dans l'économie. Chaque emploi dans le secteur de la pharmacie soutient environ 0,4 emploi supplémentaire dans d'autres secteurs.

dans d'autres secteurs. Les pharmacies en milieu rural emploient plus d'une personne sur 100 parmi les résidents des régions rurales et contribuent à combler les lacunes en matière d'accès aux soins de santé dans les collectivités mal desservies.

des régions rurales et contribuent à combler les lacunes en matière d'accès aux soins de santé dans les collectivités mal desservies. Les retombées économiques se ressentent partout au pays : 8,4 G$ de PIB et 96 000 emplois en Ontario et 6,1 G$ de PIB et 79 000 emplois au Québec

« Cette recherche met en lumière la contribution unique et à double dimension des pharmacies au Canada, a déclaré Eddy Nason, Directeur, Santé, chez Signal49 Recherche. Les pharmacies sont à la fois des entreprises, un important moteur économique et un service de santé de première ligne qui exerce ses activités dans un contexte de profond bouleversement des soins primaires, a-t-il ajouté. Les pharmacies sont donc non seulement un moteur économique, elles sont aussi un moteur économique au service d'une mission. »

Alors que les gouvernements accordent la priorité à la croissance économique, à la productivité, à l'accès aux soins de santé et à la résilience de la communauté, le rapport démontre que les pharmacies sont des partenaires essentiels pour atteindre ces objectifs. Présentes dans pratiquement toutes les communautés au Canada, elles servent à la fois d'infrastructure essentielle de soins de santé et d'infrastructure économique stratégique. Ce faisant, elles contribuent à des populations en meilleure santé, à des économies locales plus fortes et à un Canada plus résilient.

L'intégralité du rapport, L'empreinte économique du secteur canadien des pharmacies, est disponible en anglais et en français.

Au sujet de l'Association canadienne des pharmacies de quartier

Les Pharmacies de quartier représentent les principales organisations pharmaceutiques du Canada, y compris les chaînes, les enseignes, les pharmacies de soins de longue durée, les pharmacies spécialisées, celles des chaînes de supermarchés et des grands détaillants. Nous défendons le rôle des pharmacies dans les soins aux Canadiens, tant derrière que devant le comptoir. Nous visons à promouvoir des soins de santé durables pour toutes les parties prenantes en tirant parti de plus de 12 000 pharmacies commodément situées dans presque toutes les communautés au pays. Les pharmacies sont des endroits essentiels dans les soins aux patients.

Pour plus d'informations : Association canadienne des pharmacies de quartier

Au sujet de Signal49 Recherche

Signal49 Recherche est le principal organisme de recherche indépendant au pays. Depuis plus de sept décennies, Signal49 Recherche fournit des analyses fondées sur des données probantes pour soutenir les prises de décision afin de résoudre les problèmes les plus complexes du Canada. Suivez Signal49 Recherche sur LinkedIn et en cliquant sur le lien ici. Pour plus d'informations sur l'organisme, veuillez cliquer sur le lien ici.

Le rapport L'empreinte économique du secteur canadien de la pharmacie a été préparé par Signal49 Recherche avec le soutien financier et des données fournies par l'Association canadienne des pharmacies de quartier du Canada.

SOURCE Neighbourhood Pharmacy Association of Canada

Contact pour les médias : Alison Kraayvanger, Association canadienne des pharmacies de quartier, [email protected], 437-214-5980