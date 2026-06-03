Les prix célèbrent les personnes et les organismes dont le leadership, le travail de défense de la cause, la collaboration et l'innovation contribuent à façonner l'avenir de la pharmacie au Canada. La cérémonie de cette année a aussi été l'occasion de présenter un nouveau prix, le Prix du leadership catalyseur dans le secteur des pharmacies de quartier -- une reconnaissance fièrement commanditée par Sandoz Canada.

Le Prix Len Marks 2026 pour l'avancement de la pharmacie a été décerné à Bruce Winston, Directeur principal, Défense des intérêts de la pharmacie et affaires professionnelles à Neighbourly Pharmacy. En tant que plus haute distinction décernée par l'Association pour souligner un héritage de leadership, ce prix rend hommage aux personnes dont les contributions soutenues ont fait progresser la place de la pharmacie au sein du système de santé et renforcé le secteur des affaires pharmaceutiques.

Pharmacien, entrepreneur et défenseur de longue date de la profession, Bruce a consacré sa carrière à faire progresser la pratique de la pharmacie, à accompagner les leaders de demain et à promouvoir la pérennité de la pharmacie communautaire partout au Canada.

Le Prix du partenaire distingué de l'année 2026 a été remis à Michel Robidoux, Président et directeur général de Sandoz Canada. Ce prix rend hommage à un partenaire des Pharmacies de quartier qui fait preuve d'un engagement exceptionnel visant à faire progresser les initiatives de l'Association et à contribuer à la croissance et au succès de la pharmacie communautaire au Canada.

Sous la direction de Michel, Sandoz Canada est devenue l'une des principales sociétés pharmaceutiques du pays, tout en étant reconnue pour sa culture organisationnelle et son leadership en matière d'avancement des femmes en milieu de travail. Partisan de longue date du secteur de la pharmacie et contributeur actif au sein d'organisations nationales de l'industrie, Michel a joué un rôle important dans le renforcement de la collaboration et de l'innovation à l'échelle du secteur.

Le tout premier Prix Catalyst du secteur a été décerné à Alicia Matthews-Kent, cheffe de l'exploitation à Neighbourly Pharmacy, et à Jason Wentzell, président et chef de la direction d'Extend Pharmacy Group. Ce prix reconnaît des leaders visionnaires dont l'audace, l'innovation, l'esprit de collaboration, le leadership d'affaires et la capacité à transformer le secteur accélèrent le changement au sein de la pharmacie.

Alicia Matthews-Kent a été reconnue pour son leadership visant à améliorer les soins aux patients, l'excellence opérationnelle et l'accès aux services de la pharmacie dans les communautés rurales et mal desservies. Tout au long de sa carrière, elle a démontré un engagement constant envers l'innovation, l'excellence clinique et le développement d'équipes de soins de santé hautement performantes.

Jason Wentzell a été reconnu pour son leadership d'entreprise et sa contribution au domaine de la pharmacie spécialisée en oncologie au Canada. Par l'entremise d'Extend Pharmacy et du réseau Extend Cancer Pharmacy Network, il a contribué à l'essor de modèles de soins novateurs qui améliorent l'accompagnement et les résultats des patients atteints de cancer.

« Ces lauréats représentent l'excellence en matière de leadership, d'innovation et de collaboration au sein du secteur pharmaceutique canadien a déclaré Marie-Claude Vézina, Présidente du conseil d'administration des Pharmacies de quartier. Leurs contributions contribuent à façonner un avenir plus solide et plus durable pour la pharmacie, ainsi que pour les patients et les communautés que les pharmacies servent chaque jour. »

« Nos lauréats de cette année reflètent l'esprit de progrès et de transformation qui anime le secteur a quant à elle déclaré Sandra Hanna, Cheffe de la direction des Pharmacies de quartier. De la défense des intérêts, en passant par le leadership opérationnel, l'innovation et le partenariat, chacune de ces personnes a eu un impact important sur l'avenir de la pharmacie au Canada. Nous sommes fiers de souligner leurs réalisations. »

Les prix ont été remis dans le cadre de Pharmacy EXPO 2026, la conférence nationale annuelle des Pharmacies de quartier et le seul événement entièrement consacré au secteur pharmaceutique canadien. L'événement réunit des détaillants, des fournisseurs et des leaders du secteur de partout au pays afin de favoriser les échanges, la collaboration et de contribuer à façonner l'avenir de la pharmacie.

Au sujet de l'Association canadienne des pharmacies de quartier

Les Pharmacies de quartier représentent les principales organisations pharmaceutiques du Canada, y compris les chaînes, les enseignes, les pharmacies de soins de longue durée, les pharmacies spécialisées, celles des chaînes de supermarchés et des grands détaillants. Nous défendons le rôle des pharmacies dans les soins aux Canadiens, tant derrière que devant le comptoir. Nous visons à promouvoir des soins de santé durables pour toutes les parties prenantes en tirant parti de plus de 12 000 pharmacies commodément situées dans presque toutes les communautés au pays. Les pharmacies sont des endroits essentiels dans les soins aux patients.

Lien connexe

www.neighbourhoodpharmacies.ca

SOURCE Neighbourhood Pharmacy Association of Canada

Pour plus d'informations : Association canadienne des pharmacies de quartier, 416-221-9100, [email protected]