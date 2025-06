CALGARY AB, le 31 mai 2025 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes (ACJ) a clôturé la fin de semaine de son congrès national 2025 en présentant les prix de l'ACJ de cette année, le principal programme national de récompenses en journalisme d'enquête au Canada, conçu par et pour des journalistes, lors d'un dîner de gala tenu plus tôt ce soir à l'hôtel Delta, au centre-ville de Calgary.

Jeff Hamilton et Katrina Clarke, du Winnipeg Free Press, ont reçu cette année le prix McGillivray, qui récompense le meilleur reportage d'enquête publié ou diffusé en 2024.

Le jury du prix McGillivray a estimé que leur enquête sur les nombreuses failles du système de garde d'enfants du Manitoba portait toutes les marques d'un excellent travail journalistique : elle clarifiait des enjeux complexes et s'appuyait sur des exemples personnels percutants pour illustrer les défaillances systémiques.

Hamilton et Clarke ont également été récompensés dans la catégorie Nouvelles écrites.

Les prix de l'ACJ ont été remis lors d'une cérémonie bilingue animée par Joelle Tomlinson (Global News) et Tiphanie Roquette (Radio-Canada). Les finalistes qui n'ont pas pu être présents sur place ont été invités à participer à distance. Toute la cérémonie a été diffusée en direct sur la chaîne YouTube de l'ACJ.

Cette année marque la première fois que l'ACJ remet des prix or et argent pour souligner l'excellence du journalisme produit par ses finalistes.

Voici les lauréats des prix or et argent, choisis parmi un nombre record de 540 candidatures réparties dans 18 catégories.

Les récipiendaires de la catégorie NOUVELLES ÉCRITES sont :

OR

Jeff Hamilton, Katrina Clarke

Building blocks, crumbling foundation

Winnipeg Free Press

ARGENT (tie)

Grant Robertson, Kathryn Blaze Baum

The algorithm

The Globe and Mail

Wendy Gillis, Jennifer Pagliaro

The invisible girl

Toronto Star

Les récipiendaires de la catégorie PRIX HUGO RODRIGUES POUR MÉDIAS COMMUNAUTAIRES (anciennement Médias communautaires) sont :

OR

Heather Wright

York 1 environmental

The Independent of Petrolia and Central Lambton

ARGENT

Jessica Lee

Grizzly bears back in crosshairs

Rocky Mountain Outlook

Les récipiendaires de la catégorie REPORTAGE PARLÉ (PLUS DE CINQ MINUTES) sont :

OR

Brandi Morin, Geordie Day

The Apache Stronghold standing in the way of a massive copper mine

Ricochet Media

ARGENT

Brittany Guyot, Tom Fennario

Food for profit

APTN Investigates

Les récipiendaires de la catégorie REPORTAGE PARLÉ (MOINS DE CINQ MINUTES) sont :

OR

Romain Schue, Thomas Bignon

Dans les coulisses des traversées clandestines avec des passeurs indiens

Radio-Canada Info

ARGENT

Davide Gentile, Daniel Boily, Jacques Racine, Ivanoh Demers

Une plaie de lit fatale pour un tétraplégique

Radio-Canada Info

Les récipiendaires de la catégorie JOURNALISME PARLÉ COMMUNAUTAIRE sont :

OR

Lela Savić, Emmanuelle Moussa

Pas tout Montréal

La Converse

ARGENT

Taryn Grant

On the doorstep

CBC Atlantic Voice

Les récipiendaires de la catégorie JOURNALISME DE DONNÉES sont :

OR

Valérie Ouellet, Mike Crawley, Aloysius Wong, Andreas Wesley

Canada's international student spike was blamed on private colleges. Here's what really happened

CBC News - Investigative Unit

ARGENT

Sylvie Fournier, Daniel Tremblay, Benoît Michaud, Jo-Ann Demers

Eglise catholique inc.

Radio-Canada Info

Les récipiendaires de la catégorie MÉDIAS EN LIGNE sont :

OR

Chris Beaver, Katie O'Connor, Jasmine El Kurd, Pam Palmater

NDN POV

TVO Today

ARGENT

Robert Cribb, Declan Keogh, Norma Hilton, Scott Martin, Rhythm Sachdeva

Lead in drinking water

Investigative Journalism Bureau

Les récipiendaires de la catégorie PRIX DU DROIT À L'INFORMATION sont :

OR

Caroline Touzin, Ariane Lacoursière

Centres jeunesse et foyers de groupe de la DPJ : De plus en plus de mesures de contention ou d'isolement

La Presse

ARGENT

Amanda Follett Hosgood

BC illegally collected personal info tied to the Wet'suwet'en conflict

The Tyee

Ce prix est généreusement parrainé par le Fonds Ken et Debbie Rubin pour la défense de l'intérêt public.

Les récipiendaires de la catégorie PHOTOJOURNALISME sont :

OR

Martin Tremblay

New hope for Syria

La Presse

ARGENT

Carlos Osorio

Portfolio

Reuters, The Globe and Mail

Les récipiendaires de la catégorie SCOOP sont :

OR

Anaïs Elboujdaïni

Le Canada demande à des travailleurs de la santé de Gaza s'ils ont soigné des membres du Hamas

La Converse

ARGENT

Bethany Lindsay

One third of B.C.'s 'publicly funded substance-use treatment beds' don't provide any treatment

Investigative Journalism Foundation

Les récipiendaires de la catégorie EXCELLENCE AU QUOTIDIEN sont :

OR

Shannon Waters

What on Earth just happened with B.C.'s carbon tax?

The Narwhal

ARGENT

Suzanne Rent

Build Nova Scotia gives Atlantic Road Construction and Paving deadline after company puts barriers at trail in Dartmouth Cove

Halifax Examiner

Les récipiendaires de la catégorie REPORTAGE ÉCRIT sont :

OR

Rachel Browne

A killer among them

Maclean's

ARGENT

Fabrice de Pierrebourg

Reconstruire une cité millénaire

L'actualité

Les récipiendaires de la catégorie REPORTAGE ÉCRIT COMMUNAUTAIRE sont :

OR

Tyler Harper

In every Nelson he visits, Jeff Truesdell finds the man he loved

Nelson Star

ARGENT

Liny Lamberink

Regrowth

CBC North

Les récipiendaires du PRIX JHR / ACJ POUR LE REPORTAGE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE sont :

OR

Robert Cribb, Declan Keogh, Wendy-Ann Clarke, Owen Thompson

Mind games

Investigative Journalism Bureau, Toronto Star, TVO

ARGENT

Gabrielle Duchaine

La maison des horreurs

La Presse

Les récipiendaires du PRIX SCA CANADA / ACJ POUR LE REPORTAGE SUR LE SECTEUR DU TRAVAIL sont :

OR

Natalia Rivero Gómez

Reporting on working conditions in the Temporary Foreign Worker Program

The Rover

ARGENT

Emma Arkell

Canadian teachers face harassment in wake of 'parental rights' policies

Xtra Magazine

Les récipiendaires du PRIX JHR / ACJ POUR JOURNALISTE AUTOCHTONE ÉMERGENT.E sont :

OR

Tchadas Leo

Portfolio

CHEK News

ARGENT

Crystal Greene

Portfolio

Ricochet Media, IndigiNews Media, Pivot Media

Les récipiendaires du PRIX POUR LA COUVERTURE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT sont :

OR

Jenn Thornhill Verma, Johnny C.Y. Lam, Murat Yükselir, Melissa Tait, Clare Vander Meersch

Labrador Inuit are taking the fight against climate change into their own hands

The Globe and Mail

ARGENT

Team

Eyes of the beast: Climate disaster survivor stories

Climate Disaster Project, Neworld Theatre

Les récipiendaires du PRIX D'EXCELLENCE POUR ÉTUDIANT EN JOURNALISME sont :

OR

Nalyn Tindall

Getting by on gig work: The hidden costs of 'easy' money

The Eyeopener, Toronto Metropolitan University

ARGENT

Om Shanbhag

The driving dilemma: How nursing students struggle to access placements

The Western Gazette, Western University

Le financement de ce prix est généreusement assuré par le Fonds Fraser MacDougall pour le journalisme.

L'ACJ tient à remercier les membres du jury des prix -- des journalistes chevronnés, en activité ou à la retraite -- qui ont généreusement consacré leur temps et leur énergie à l'examen de toutes les candidatures et à la sélection des finalistes et des lauréats dans chaque catégorie. Ce programme de prix ne pourrait exister sans l'engagement des journalistes et de leurs salles de rédaction, qui soumettent leurs travaux pour évaluation, ni sans les juges qui en assurent l'analyse rigoureuse.

L'ACJ félicite tous les lauréats et finalistes, et remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont présenté leur candidature. Une fois de plus, de nombreux membres du jury ont souligné la grande qualité et la diversité des travaux soumis dans le cadre du programme.

Les journalistes continuent de produire des œuvres percutantes, essentielles et porteuses de sens, qui éduquent, informent, dénoncent, révèlent, contribuent au changement et améliorent la vie dans nos communautés. L'ACJ est fière de jouer un rôle dans la reconnaissance annuelle des meilleurs travaux journalistiques.

L'ACJ est la plus grande organisation professionnelle nationale du Canada pour les journalistes de tous les médias, représentant des membres à travers le pays. Les rôles principaux de l'ACJ sont d'offrir un développement professionnel de haute qualité à ses membres et de défendre l'intérêt public.

